EKA nõukogu soovitab rektoril otsus Iisraeli ülikoolide osas üle vaadata

Eest Kunstiakadeemia (EKA) nõukogu kogunes erakorraliselt arutama otsust peatada Erasmus+ üliõpilas- ja õppejõudude vahetusleping Iisraeli ülikooliga.

EKA nõukogu esimees Maria Mägi-Rohtmets ütles, et nõukogu soovitas rektoril otsuse üle vaadata.

"Nõukogu soovitas rektoril siis koos oma kaaslastega vaadata see küsimus, mis tänaseks on juba palju suurem küsimus, vaadata uuesti üle, kaaluda kõiki plusse ja miinuseid. Ja kuna see huvi tänaseks on juba palju suurem, siis teha koostööd ka haridus- ja teadusministeeriumi ja välisministeeriumiga," rääkis EKA nõukogu esimees Maria Mägi-Rohtmets.

"Rektor Mart Kalm vastas väga mõistvalt," lisas Rohtmets.

Kas EKA plaanib kaaluda otsuse ümbervaatamist, ei ole teada, sest rektor Mart Kalm polnud nõus pärast nõukogu koosolekut "Aktuaalse kaamera" ajakirjanike ette tulema.

Päeval saatis ülikool kirjaliku avalduse, milles põhjendas, et otsus peatada koostöö Iisraeli koolidega tehti keerukate rahvusvaheliste ja majasiseste meeleolude valguses.

EKA teatas ka, et väärtustab oma mitmekesise üliõpilaskonna aktiivsust ja tundlikkust maailmas toimuva suhtes.