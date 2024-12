Tallinn ei taha anda Lux Expressi kaugliinidele lisapeatust Rävala puiesteel

Lux Express soovib, et Tallinn linn annaks Tartu maanteelt Tallinna saabuvatele kaugliinidele lisapeatuse koha südalinnas. Linnavalitsus ei taha sinna peatust anda, sest see ei vastaks liiklusohutuse nõuetele.

Bussifirma Lux Express saatis suvel Tallinna linnale ettepaneku, et ettevõtte Tartu suunalt Tallinna saabuvad kaugliinibussid saaksid peatumisvõimaluse Tallinna südalinnas Rävala puiestee piirkonnas.

Lux Expressi juhatuse liige Ingmar Roos märkis, et tegemist on optimaalse asukohaga, kuna see tagab lühima liikumistee südalinna saabumisel ning pärast peatuse läbimist saavad bussid liikuda edasi Tallinna bussijaama.

"Tartu ja Kesk-Eesti elanikele bussiühenduste Tallinna südalinna pikendamine suurendab ühistranspordi konkurentsivõimet ning vähendab liikluskoormust, kuna südalinna suunduvatel reisijatel langeb ära vajadus liikuda bussijaamast edasi taksode või taksolaadset teenust osutavate autodega," kirjutas Roos.

Tallinn aga pole nõus ettevõtte soovile vastu tulema.

Abilinnapea Kristjan Järvan ütles ERR-ile, et kaugliinide toomine kesklinna suurendaks liikluskoormust. "Tallinna elanikkonna kasv toob kaasa täiendava liikluskoormuse tänavavõrgule, mistõttu on oluline leida viise liikluse hajutamiseks ja koormuse vähendamiseks. Tallinna saabuvate kaugliinibusside suunamine kesklinna tooks aga kaasa vastupidise efekti, mis suurendaks liikluskoormust. See on peamine põhjus, miks linn ei toeta seda ettepanekut," lausus ta.

Lux Expressi soovitud koht Rävala puiesteel ei vasta liiklusohutuse nõuetele ega ole kavandatud bussipeatusena, lisas abilinnapea. "Seal puudub sobiv teekate ja taristu busside peatumiseks," ütles Järvan.

Järvani sõnul asub bussijaam nagunii kesklinnas ning südalinnaga on sealt tagatud väga hea transpordiühendus nii trammi- kui ka bussiliinide näol.

"Samuti on olemas ühendus lennujaamaga, kus kaugliinibusside peatus ja trammipeatus on kokku viidud. Tõsi, praegu ei saa seda võimalust kasutada, kuna Rail Balticu terminali rajamise tõttu ei sõida trammid ajutiselt lennujaama, kuid olukord paraneb eeldatavasti 2025. aasta lõpus, kui trammiliiklus lennujaamani taastub," lausus ta.

Lux Express pole alla andnud

Järvani sõnul ei saa ka linn teha erandit ühele ettevõttele, sest siis sooviksid peatuskohta südalinnas ka teised kaugliine teenindavad ettevõtted.

"Seetõttu pole sellised lahendused mõeldavad. Seda enam et kavandatav peatänava projekt muudab mootorsõidukite liikumisevõimalused kesklinnas veelgi kitsamaks," ütles abilinnapea.

Lux Express samas toonitas oma kirjas, et peatus südalinna just nimelt tagaks ettevõtjate võrdse kohtlemise, mõeldes selle all maakonnaliine, mille peatused asuvad Solarise keskuse juures. Järvani sõnul on aga needki peatused tõenäoliselt ajutised.

"Mis puudutab maakonnaliine, siis pikemas perspektiivis on mõistlik nende peatumisi südalinna piirkonnas samuti hajutada, et vähendada liikluskoormust," märkis ta.

Roos aga nimetas Tallinna toodud põhjuseid arusaamatuks ning lisas, et ettevõte plaanib alustada südalinnas peatumise teemal Tallinnaga uut diskussiooni, kuna vajadus ja võimalused selleks on veelgi kasvanud.

"Märtsis algavate Lastekodu tänava rekonstrueerimistööde tõttu suletakse Odra tänav, mis muudab Tallinna bussijaamast edasiliikumise reisijate jaoks väga ebamugavaks. Reisijate kannatuste ja pahameele vältimiseks tuleb võimaldada neile peatust südalinnas. Teisalt on tekkinud ka mõned uued võimalused, kus ja mis tingimustel täpsemalt südalinna peatus olema saaks," lausus Roos.

Lux Expressi soov saada Tallinna südalinna peatus on seotud ka Kesk-Eestis Mäo ristis tehtavate ümberehitustöödega, mille järel hakkaksid ettevõtte Tartu-Tallinna bussid seal peatuma. Peatus südalinnas kompenseeriks ettevõtte hinnangul ajakulu, mis tekib lisapeatusega Mäos.

"Mäo peatuses peatuma hakkavate Lux Expressi busside arv selgub peale seda, kui on selgunud võimalus Tartu-Tallinna bussidel peatuda Tallinna südalinnas. Kui Tartust saabuvatel bussidel tekib võimalus reisijaid südalinna tuua, siis oleme valmis lisama Mäo peatuse kõikidele meie täistunni väljumistele. Sellisel juhul oleks Tartu-Tallinna reisijatele Mäos peatumisega seotud ajakulu ja reisisujuvuse vähenemine tasakaalustatud võimalusega jõuda otse südalinna," lausus Roos.