Rahvahääletus näitas vastuseisu Mõniste külade liitmisele Antsla vallaga

Rõuge valla Mõniste piirkonna 17 küla, kus elab ligikaudu 750 inimest, soovivad liituda Antsla vallaga, et kohapeal säiliks Mõniste kool. Mõlema omavalitsuse volikogud on küsimust pikalt ja põhjalikult vaaginud. Enne lõpliku otsuse tegemist otsustas aga Antsla vallavolikogu korraldada oma valla elanike seas rahvaküsitluse.

"Eks pigem volikogu liikmed ka tunnetasid, et see on väga keeruline küsimus ja ma ei tahaks otseselt öelda, et seda lükati inimeste peale, aga eks kaudselt nii-öelda sooviti siis sealt saada endale tuge," rääkis Antsla volikogu esimees Merike Prätz.

Eelmisel nädalal toimunud hääletusest võttis valla valimisealisest elanikkonnast ehk 3600 inimesest osa 22 protsenti ehk umbes 800 elanikku. 30 protsenti vastanuist oli Mõniste piirkonna külade liitmise poolt, 70 protsenti selle vastu.

"Üks kõige suurem hirm, mida välja toodi, oli see, kui Mõniste kool tuleb juurde, siis vald peab Kuldre kooli kinni panema. Ja arvati ka seda, et kuna Mõniste on meist nii kaugel, siis läheb Mõnistega toimetamine keerulisemaks. Meie inimestel tuleb tööd palju rohkem juurde – see oli ka argument, mida välja toodi," selgitas Prätz.

"Aktuaalne kaamera" küsis ka Antsla inimestelt kohapeal, mida nad külade liitmisest arvavad.

"Tegelikult hea oleks, rahvast rohkem. Rahvast on vaja," ütles Lilia.

"Mul on ükskõik, kus on, küll vallavalitsused teavad täpselt, mis teha," sõnas Arno.

"Kui meil praegu läheb hästi, just kui meile tuli uus vallavanem, siis tollest ajast on meile kerkinud kaks poodi, aga kui võtta see Mõniste kant sealt juurde, siis ei oska öelda, kas meie hea vald jõuab kõiki soove täita, mis selle valla piirkonna inimestel on," rääkis Maire.

"Kõik tahavad elada ja kõik tahavad hästi elada. Ega meil küll ei muutu midagi tolle pärast, aga ma ütleks küll, et mina küll olen nõus," ütles Mati.