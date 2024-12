Tartu linna järgmise aasta eelarve kahaneb 291 miljonile eurole

2025. aasta eelarve kinnitamist toetas 31, vastu oli neli volikogu liiget.

Tartu põhitegevuse tulud on järgmisel aastal 248,3 miljonit eurot. Üksikisiku tulumaksu laekumiseks on kavandatud 6,7 miljonit eurot rohkem kui tänavu ehk 144,9 miljonit eurot. Riigilt ja muudelt institutsioonidelt saadavaid toetusi on planeeritud eelarvesse 66,5 miljonit ning kaupade ja teenuste müügist 30,1 miljonit eurot. Maamaksutuluks on prognoositud 3,3 miljonit ning kohalikest maksudest - parkimistasu, teede sulgemise maks ja reklaamimaks - saab linn ligi 2,5 miljonit eurot.

Põhitegevuse kulud on 230,9 miljonit eurot, sellest 128,7 miljonit läheb haridusse, teatas linnavalitsus.

Linna pikaajalise finantsvõimekuse tagamiseks on põhitegevuse kulusid kärbitud 12,9 miljoni võrra. Tegevuskulude vähendamisse on panustanud kõik valdkonnad ligikaudu 10 protsendiga.

Investeerimistegevuse tulud on 13,6 miljonit eurot, kulud 43,1 miljonit.

Linn kavandab tuleval aastal kaasata laenuraha 29,2 miljonit eurot. Tartu laenukohustised on 2025. aasta lõpuks 181,4 miljonit eurot ning netovõlakoormus 153,9 miljonit eurot (62 protsenti), mis jääb lubatud ülemmäära (75 protsenti) piiresse.

Suurim investeering on Sõpruse silla ümberehitus, kuhu 2025. aastal on planeeritud 5,2 miljonit eurot, objekti kogumaksumus on 18,5 miljonit. Tänavate, sildade ning jalgratta- ja jalgteede ehitusse, remonti ning projekteerimisse investeeritakse kokku 14,9 miljonit eurot.

Lasteaedade rekonstrueerimisse läheb 5,1 miljonit ja üldhariduskoolide tingimuste parandamisse 1,9 miljonit eurot. Lõpetatakse Tähtvere lasteaia rekonstrueerimine ja alustatakse töödega Meelespea lasteaias. Lisaks uuendatakse Miina Härma gümnaasiumi staadionit ning tehakse vajalikke remonditöid teistes koolides.