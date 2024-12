USA keskpanga juhi sõnad inflatsiooni kohta mõjusid investoritele hoiatusena

USA keskpanga intressikärbe oli ootuspärane otsus, kuid nii USA kui Aasia aktsiaturud läksid tugevasse langusse. Analüütikute hinnangul tegid investorid ärevaks Föderaalreservi juhi Jerome Powelli saatesõnad intressilangetusele, kes ütles, et inflatsioon on jätkuvalt liiga kiire.

"On mitmeid faktoreid, mis võivad mõjutada," rääkis USA Föderaalreservi juht Jerome Powell. "Kuidas tollimaksud mõjutavad tarbijahindu. Kui püsiv see saab olema. Me ei tea tegelikult väga palju selle kohta, milliseks kujuneb tegelik poliitika. Seega oleks väga enneaegne mingeid järeldusi teha. Me ei tea, mida hakatakse tollidega maksustama, mis riikidest, kui kauaks, kui suurel määral."

Kui 0,25 protsendipunktide intressilangetus oli analüütikute sõnul oodatud, siis inflatsiooni puudutav hoiatus tegi investorid ärevaks, ütles Redgate Wealth investeeringute juht Peeter Koppel.

"Minu arvates sellel otsest mõju ei olnud, küll aga oli mõju retoorikal ja see mõnevõrra muutis pilti, mis tulevikust on, tekitas uuesti mure inflatsiooni pärast ja tekitas konteksti, et kui muretsetakse inflatsiooni pärast, siis intressid ehk nii kiiresti ei lange. Kui intressid nii kiiresti ei lange, siis võib olla kusagil muudel turgudel võetud riskid ei ole adekvaatselt hinnatud," sõnas Koppel.

SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor ütles prognooside järgi on inflatsioon järgmisel aastal kiirem kui varem arvatud. "Sellest tulenevalt viidati ka sellele, mis turg arvab, kui palju intressimäärasid järgmisel aastal langetatakse, on liiga optimistlik ja seda tehakse ilmselt vähem. SEB prognoos oli, et järgmisel aastal föderaalreserv teeb veel kolm langetust, täna turg arvestab ühe või maksimaalselt kahe langetusega," ütles Nestor.

Euroopa Keskpank jätkab oma intressikärpe poliitikat pigem seni oodatud vaimus, sest Euroopa inflatsioon on aeglustunud kiiremini kui Ameerikas.

"USA inflatsioon on endiselt kõrge," märkis Nestor. "Viimati eratarbimise hinnamuutus, mida föderaalreserv jälgib, oli ca 2,8 protsenti, Euroopas inflatsioon kaks protsenti ehk see, kus keskpank tahab, et see oleks. Ilmselt eurooplased oma plaane selle järgi ümber ei tee ja intresilangetused Euroopas jätkuvad. SEB prognoos on, et juba suveks võiks jõuda keskpanga hoiuseintressimäär 1,5 protsendi juurde. Märtsis võiks see langetus olle topelt ehk siis 0,5 protsenti.

Peeter Koppel ütles, et Euroopa ja USA intressivahe võib veelgi kasvada, mis tähendab, et ka dollar võib veelgi tugevneda.