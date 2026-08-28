X!

USA föderaalreservi juht: inflatsioon on kiire ja murettekitav

Välismaa
USA föderaalreservi juht Kevin Warsh
USA föderaalreservi juht Kevin Warsh Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Li Yuanqing
Välismaa

USA föderaalreservi juht Kevin Warsh ütles reedel Wyomingi osariigis toimunud keskpankurite olulise kohtumise avamisel, et inflatsioon on kiire ja murettekitav. Warsh vihjas, et silmapiiril võib olla intressimäärade tõstmine.

USA keskpank ei ole oma pikaajalist kaheprotsendilist inflatsioonieesmärki täitnud juba üle viie aasta ning föderaalreservi näitaja kohaselt on hinnakasv praegu 3,7 protsenti.

Warsh, kes on alates ametisse asumisest olnud majandusalaste seisukohtade jagamisel tagasihoidlik, ütles, et keskpanga peamine fookus peaks praegu olema hindadel.

"Me peame olema kindlad, et alusinflatsioon liigub meie eesmärgi suunas selgelt ja piisava kiirusega. Vastasel juhul on meil veel tööd teha," ütles Warsh.

Samas leidis Warsh oma majandusprognoosis ka positiivset.

"Mulle avaldab muljet majanduse üldine seis, mis näib olevat tugevnenud," ütles Warsh, viidates ärikapitalikulutuste, ettevõtete kasumite ja tarbijakulutuste näitajatele.

Töötus on viimase aasta jooksul püsinud Ühendriikides suhteliselt stabiilsena, vaatamata töökohtade arvu kasvu kõikumisele.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

Samal teemal

uus hooaeg

muusikaelamus

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

19:12

Mitmes väiksemas koolis alustab haridusteed vaid mõni laps

19:12

Mätik: Tour de l'Aveniri tase tundus isegi kõrgem kui U-23 Girol

18:46

USA föderaalreservi juht: inflatsioon on kiire ja murettekitav

18:40

Päevakaja (28.08.2026 18:00:00)

18:35

Tervisekassa saavutab eelarvetasakaalu aastaks 2030

18:35

Riigikontroll leidis probleeme kaitseministeeriumi valitsusalas

18:34

Goretzka lahkus kaheksa aasta järel Bayernist ja siirdus Aston Villasse

18:21

Suri kirjanik ja humorist Priit Aimla

18:19

Ukraina ründas Venemaa üht suurimat naftakäitist Jaroslavlis Uuendatud

18:04

Venemaa must turg toidab Kanadas lokkavat autovarguste lainet

eesti raadio äpp

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

18:19

Ukraina ründas Venemaa üht suurimat naftakäitist Jaroslavlis Uuendatud

12:17

Suri Norra kuningas Harald V Uuendatud

07:28

Raskused töö leidmisel sunnivad tuhandeid vanemaealisi varem pensionile

27.08

Trump: Venemaa ei kavatse NATO territooriumeid rünnata

27.08

Draamateater lõpetas Oliver Reimanniga lepingu

27.08

WSJ: Venemaa ja Ukraina õhusõda on jõudnud uude etappi

27.08

Nepali mudavoolus võis kadunuks jääda ka kaks eestlast Uuendatud

13:47

Reinsalu: kaitseministeerium on riigikogule valetanud Uuendatud

27.08

Ukraina teatel plaanib Venemaa mobiliseerida 600 000 inimest

07:30

NYT: Ratcliffe püüdis Moskvas käies veenda Venemaad rahukõnelusi alustama

ilmateade

SPORT

19:12

Mätik: Tour de l'Aveniri tase tundus isegi kõrgem kui U-23 Girol

18:34

Goretzka lahkus kaheksa aasta järel Bayernist ja siirdus Aston Villasse

17:56

Paskotši ja Käidi klubid lähevad Konverentsiliigas vastamisi

17:26

Euroopa meister Almgren: 2017. aastal olin unistustest loobunud

loe: kultuur

18:21

Suri kirjanik ja humorist Priit Aimla

16:28

Age Veeroos pälvis koha Berliini mainekas kunstnike residentuuriprogrammis

15:24

Sügis toob EMTA lavale noored interpreedid ja rahvusvahelised koostööprojektid

14:54

Režissöör Ivan Pavljutškov: "Morten" peab eelkõige puudutama noori

loe: eeter

16:49

Digiekspert: kõnekelm kasutab ohvri mõjutamiseks hirmutamist ja autoriteeti

15:23

Muusik Arno Tamm: ansambel Paabel ammutab inspiratsiooni arhiivides uidates

13:53

Loomaõiguslane: loomi ei tohiks kohelda asjadena

12:52

Disainer Tanel Veenre: kaelarätt on mõnus igapäevane luksus

Raadiouudised

15:30

Kaitseministeeriumi hinnangul on Venemaal raskusi strateegilise taristu kaitsel

15:30

Narva volikogu püüab muuta volikogu töö eestikeelseks

15:30

Võrumaa ühistranspordi muudatused eiravad hõreasustust

15:20

Raadiouudised (28.08.2026 15:00:00)

12:55

Norra soovib jätkata nafta- ja gaasiuuringuid Barentsi meres

12:55

Nädalavahetusel on oodata vihmast ilma

12:50

Eesti filmitootjad said uue filmiekspordi kiirendi

12:20

Raadiouudised (28.08.2026 12:00:00)

09:50

Prantsusmaa tähistab Sophie Adenot’ avakosmosesse väljumist

09:45

Kikeperas algavad taas soometsade taastamistööd

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo