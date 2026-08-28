USA föderaalreservi juht: inflatsioon on kiire ja murettekitav

USA föderaalreservi juht Kevin Warsh ütles reedel Wyomingi osariigis toimunud keskpankurite olulise kohtumise avamisel, et inflatsioon on kiire ja murettekitav. Warsh vihjas, et silmapiiril võib olla intressimäärade tõstmine.

USA keskpank ei ole oma pikaajalist kaheprotsendilist inflatsioonieesmärki täitnud juba üle viie aasta ning föderaalreservi näitaja kohaselt on hinnakasv praegu 3,7 protsenti.

Warsh, kes on alates ametisse asumisest olnud majandusalaste seisukohtade jagamisel tagasihoidlik, ütles, et keskpanga peamine fookus peaks praegu olema hindadel.

"Me peame olema kindlad, et alusinflatsioon liigub meie eesmärgi suunas selgelt ja piisava kiirusega. Vastasel juhul on meil veel tööd teha," ütles Warsh.

Samas leidis Warsh oma majandusprognoosis ka positiivset.

"Mulle avaldab muljet majanduse üldine seis, mis näib olevat tugevnenud," ütles Warsh, viidates ärikapitalikulutuste, ettevõtete kasumite ja tarbijakulutuste näitajatele.

Töötus on viimase aasta jooksul püsinud Ühendriikides suhteliselt stabiilsena, vaatamata töökohtade arvu kasvu kõikumisele.