USA inflatsioon aeglustus veebruaris

Tarbijahinnaindeks (THI) tõusis veebruaris kuises võrdluses 0,2 protsenti pärast 0,5-protsendist tõusu jaanuaris, teatas USA tööministeeriumi statistikabüroo kolmapäeval.

Aastases võrdluses tõusis THI veebruaris 2,8 protsenti, jaanuaris oli see 3,0 protsenti. Reutersi küsitletud majandusteadlased prognoosisid, et tarbijahinnaindeks tõuseb kuises võrdluses 0,3 protsenti ja aastataguse veebruariga võrreldes 2,9 protsenti.

President Donald Trumpi administratsiooni esimene täielik inflatsiooniaruanne jättis hinnad endiselt tasemele, mis majandusteadlaste sõnul ei ole föderaalreservi (keskpanga – toim.) kaheprotsendise eesmärgiga kooskõlas.

Trump käivitas selle kuu alguses kaubandussõja, tõstes Hiinast pärit kaupade tariife 20 protsendini ja kehtestades uue 25-protsendilise tollimaksu Kanada ja Mehhiko impordile, enne kui tõmbas tagasi ja andis ühekuulise vabastuse kõikidele kaupadele, mis vastavad USA-Mehhiko-Kanada kaubanduslepingu päritolureeglitele.

Sel nädalal jõustusid tugevdatud terase- ja alumiiniumitollid, mis tõid kiired vastumeetmed Euroopa Liidult.

"Mida kauem inflatsioon ületab keskpanga eesmärgi, isegi kui see on tingitud ajutistest mõjuritest nagu tollid, seda suurem on tõenäosus, et ootused taanduvad tõusujoonele," ütles Bank of America Securities töötav majandusteadlane Stephen Juneau. "Kui see juhtuks, oleks hinnastabiilsuse taastamine föderaalreservi jaoks palju raskem."

Kui suurema hinnakõikumisega toidu- ja energiakomponendid THI-st välja jätta, tõusis indeks veebruaris kuises võrdluses 0,2 protsenti võrreldes jaanuari 0,4 protsendiga. Aastases võrdluses oli veebruaris THI ilma energiat ja toidukapu 3,1 protsenti, jaanuaris 3,3 protsenti.

Pärast tollide kehtestamise kaskaadi on majandusteadlased oma inflatsiooniprognoose uuendanud.

Goldman Sachsi hinnangul tõuseb isiklike tarbimiskulutuste hinnaindeks (PCE), mis on üks Föderaalreservi rahapoliitika meetmetest, jaanuari 2,65 protsendilt detsembriks umbes 3 protsendini. Goldman Sachs oli prognoosinud, et aastane PCE inflatsioon jääb ülejäänud aastaks kahe protsendi piiridesse.

Eeldatakse, et USA keskpank hoiab järgmisel kolmapäeval oma üleööintressimäära muutmata vahemikus 4,25-4,50 protsenti. Finantsturud eeldavad, et föderaalreserv jätkab pärast jaanuaris toimunud pausi halvenevate majandusväljavaadete tõttu intressimäärade langetamist juunis.

Alates septembrist, mil föderaalreserv alustas lõdvendustsüklit, on intressimäära alandatud 100 baaspunkti võrra. Aastatel 2022 ja 2023 tõstis keskpank intressimäära 5,25 protsendipunkti võrra, et inflatsiooni ohjeldada.