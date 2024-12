Otepää sai taaskord Eesti talvepealinna tiitli

Talvehooaeg Otepääl on avatud ja kohalikud turismiettevõtjad külastajate puuduse üle ei kurda.

Kui talvel on Otepääl turiste palju, siis just kevadeti ja sügiseti peavad talvepealinna turismiettevõtjad vaatama, mida ja kuidas üldse pakkuda.

Ugandi hotelli ja talvekeskuse omanik Siim Kalda rääkis, et väljaspool suurlinna on kvaliteetset teenust aastaringselt pakkuda suhteliselt võimatu. "Meil on niimoodi, et püüame aasta lõpuks nulli tulla. Kõik mis üle jääb proovime investeerida, see on selline elustiil. Mingit suurt raha siit ei teeni. Selge see, et viimased aastad seda raputust on palju olnud, et tegelikult ju alates viis aastat tagasi kui Covid hakkas, oleme me olnud tsentrifuugis kõik need aastad."

Lumepuudus muudab taliturismitegijatele tegutsemise kallimaks. Kalda sõnul on kunstlume valmistamine neile sel hooajal maksnud üle kümne tuhande euro. Tehvandi spordikeskuses on samuti kunstlumerajad ning neid külastatakse praegu suurvõistluste eel rohkesti. Hoolimata majanduslangusest ei ole Tehvandil külastajate arvu langust täheldatud.

"Kuna meil on siin suurvõistlused tulemas, nii järgmisel aastal, kui ka kahel veel järgneval aastal, siis tegelikult on märgata, et meie juurde tahetakse tulla, just seoses nende suurvõistluste ettevalmistuslaagrite raames," rääkis SA Tehvandi spordikeskus turundusjuht Merlin Müür.

Venemaa täiemahuline sissetung Ukrainasse mõjutas Lõuna-Eesti turismisektorit tugevasti. Tänaseks on vähemalt Otepääl suudetud vene turistid asendada.

"Tänu sellele, et need idasportlased meilt ära kadusid on saanud võimaluse meie lõunanaabrid lätlased, leedulased – soomlased väga palju kasutavad. Seda tühimikku õnneks ei ole jäänud meile sõjast," sõnas Müür.