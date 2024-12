New Yorgi metroos suri põlema süüdatud naine

New Yorgi metroovagunis suri pühapäeva hommikul naine, kelle riided kaasreisija seni teadmata põhjusel oli põlema süüdanud. Politsei kinnitusel on ründaja kinni peetud.

Uudisteagentuuri Reuters ja ajalehe The New York Times kirjelduste kohaselt istus naine liikumatult vagunis, ta võis ka magada, kui talle lähenes mees ja süütas ta riided välgumihkliga. Rünnak toimus varahommikul umbes kell 7.30 Brooklynis Coney Island-Stillwell Avenue metroojaamas.

Väidetavalt ei olnud mehel ja naisel enne seda omavahel kontakti ning politsei ei usu ka, et nad teineteist tundsid.

Mees väljus vagunist, kui jaoskonnas patrullinud politseinikud vagunis süttinud leeke kustutama jooksid. "Nad nägid inimest, kes seisis vagunis, mis oli täielikult leekidest haaratud," ütles politseiülem Jessica Tisch pressikonverentsil.

Politseinikud kasutasid tulekustuteid, kuid naine tunnistati juba sündmuskohal surnuks.

Reutersi andmetel on sotsiaalmeedias avaldatud pealtnägija filmitud videost näha, kuidas kahtlusalusele sarnane mees istus jaama perroonil pingil, kui naine põles.

Politsei juhtkond kommenteeris videot väitega, et naisele appi rutanud politseinikel polnud alust oletada, et pingil istunud mees on kahtlustatav ründaja.

Mees peeti kinni hiljem pühapäeval, kui ta metroos sõitis ja kolm keskkooliõpilast olid ta politsei avaldatud piltidelt ära tundnud. Tema isikut kohe ei avalikustatud. Politsei uurib teo motiivi.

Väljaanne New York Post teatas hiljem, et vahistatu on 33-aastane Guatemala päritolu mees, kes saabus USA-sse 2018. aastal. Tema legaalne staatus ei olnud pühapäeva õhtuks veel teada.

Rünnak on saanud Ameerika Ühendriikides laialdast avalikkuse tähelepanu, seda eriti kontekstis, kus tulevane president Donald Trump on lubanud astuda karme samme illegaalse immigratsiooni vastu.

Vägivaldne kuritegevus New Yorgi metroos on viimasel ajal kasvanud. Politseistatistika järgi oli tänavu novembriks New Yorgi metroos toime pandud üheksa tapmist, mullu samal perioodil oli tapmisi viis.

Eelmisel nädalal ütles aga New Yorgi kuberner Kathy Hochul, et üldiselt on New Yorgi metroos toime pandud kuritegude arv alates 2021. aasta jaanuarist vähenenud 42 protsenti, samas kui reisijate arv on pärast koroonapandeemia lõppu kasvanud 148 protsenti.

New Yorgi metroos tehakse igal argipäeval umbes neli miljonit reisi. Linnas elab üle kaheksa miljoni inimese ja linna ümbritsevas laiemas piirkonnas umbes 20 miljonit inimest.