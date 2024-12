Honda ja Nissan asuvad ühinemist arutama

Kahe ettevõtte eesmärk on potentsiaalse ühinemise kaudu saavutada 30 triljoni jeeni (191 miljardi dollari) suurune müügimaht ja enam kui kolme triljoni jeeni (19,1 miljardi dollari) suurune ärikasum, öeldakse Honda ja Nissani tehtud avalduses.

Ettevõtete eesmärk on lõpetada läbirääkimised 2025. aasta juunis ja seejärel asutada 2026. aasta augustiks valdusettevõte, mille käigus viiakse mõlema ettevõtte aktsiad börsilt ära.

Konsolideerimine looks Toyota ja Volkswagen järel sõidukite müügimahult suuruselt kolmanda autokontserni maailmas ajal, kui vanad autofirmad seisavad silmitsi kasvavate väljakutsetega Tesla ja Hiina konkurentide poolt.

Honda, mis on Toyota järel Jaapani suuruselt teine autotootja, turukapitalisatsioon on enam kui 40 miljardit dollarit, samas kui kolmandal kohal oleva Nissani väärtus on umbes 10 miljardit dollarit.

Seetõttu nimetab Honda enamuse valdusettevõtte juhatusest, teatas firma.

Kahe Jaapani kaubamärgi integreerimine tähistaks suurimat ümberkujundamist ülemaailmses autotööstuses pärast Fiat Chrysler Automobilesi ja PSA ühinemist 2021. aastal, kui 52 miljardi dollari suuruse tehinguga moodustati Stellantis.

Kui tehingusse arvestada ka Mitsubishi Motorsi, mille suurim aktsionär on Nissan, kasvaks Jaapani kontserni ülemaailmne müügimaht enam kui kaheksa miljoni autoni. Praegune suuruselt kolmas autotööstusgrupp ühendab Lõuna-Korea autotootjaid Hyundai ja Kia.

Teade selle kohta, et Honda ja Nissan uurivad võimalusi oma partnerluse tugevdamiseks, ilmus eelmisel nädalal. Kaks ettevõtet teatasid märtsis, et kaaluvad koostööd elektrifitseerimise ja tarkvaraarenduse vallas. Nad leppisid kokku ühisuuringute läbiviimises ja laiendasid augustis koostööd Mitsubishi Motorsiga.

Eelmisel kuul teatas Nissan plaanist kärpida 9000 töökohta ja 20 protsenti oma ülemaailmsest tootmisvõimsusest pärast seda, kui müük peamistel Hiina ja USA turgudel langes. Honda teatas samuti oodatust kehvemast kasumist seoses müügi vähenemisega Hiinas.

Sarnaselt teistele välismaistele autotootjatele on Honda ja Nissan kaotanud oma koha maailma suurimal turul Hiinas, kuna sealne ettevõte BYD ja teised uuendusliku tarkvaraga elektri- ja hübriidautosid tootvad kohalikud kaubamärgid on järsult tõusnud.

Esmaspäeval Jaapani väliskorrespondentide klubiga peetud eraldi veebipressikonverentsil ütles Nissani endine esimees Carlos Ghosn, et ta ei usu, et Honda-Nissani liit oleks edukas, öeldes, et need kaks autotootjat ei täienda üksteist.

Ghosn on Jaapanis tagaotsitav, kuna ta vabanes uurimise ajal vanglast kautsjoni vastu ja põgenes Liibanoni. Tema 2018. aasta vahistamine rahaliste rikkumiste eest viis Nissani kriisi.

Prantsuse autotootja Renault, Nissani suurim aktsionär, on põhimõtteliselt tehingule avatud ja uurib kõiki kokkuleppe tagajärgi, ütlesid allikad.

Taiwani Foxconn, kes soovib laiendada oma tekkivat elektrisõidukite lepingulist tootmist, pöördus Nissani poole pakkumise saamiseks, kuid Jaapani ettevõte lükkas selle tagasi, teatasid allikad Reutersile. Foxconn otsustas lähenemise peatada pärast seda, kui saatis delegatsiooni Prantsusmaale Renault'ga kohtuma, vahendas Bloomberg News reedel.

Honda aktsia tõusis Jaapani börsil päeva lõpuks 3,8 protsenti, Nissani aktsia tõusis 1,6 protsenti ja Mitsubishi Motors tõusis,3 protsenti pärast uudiseid plaanitava ühinemise üksikasjade kohta, samas kui võrdlusindeks Nikkei tõusis 1,2 protsenti.