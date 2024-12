Svet: omavalitsustel on kõigi teede lumekoristuseks raha raske leida

Omanike keskliit tegi taristuminister Vladimir Svetile (SDE) ettepaneku välja töötada ehitusseadustiku muudatus, mis võtaks krundiomanikelt avalike kõnniteede hoolduskohustuse. Sveti sõnul tähendaks see aga kohustuse panemist omavalitsustele, kel on keeruline selleks raha leida.

"Ehitusseadustiku paragrahv 97 lõike 6 kohaselt on maatüki omanik kohustatud korraldama tema kinnisasja kõrval asuva kõnnitee koristuse, sealhulgas lume ja libeduse tõrje ning lehtede koristuse. Eraomanikele on pandud sunnitöö koormis hoida korras enda kulul teise isiku vara," kirjutas omanike keskliit avalikus kirjas Svetile.

Omanike keskliit leidis ka, et kuna näiteks Tallinn mõnede teede hooldust teostab, aga teiste oma mitte, on tekkinud põhiseaduse tähenduses omanike ebavõrdse kohtlemise olukord.

Lisaks tekib omanike keskliidu hinnangul küsimus tsiviilõiguslikust vastutusest.

"Kui ehitusseadustiku kohaselt vastutab kõnniteede hoolduse eest kinnistu omanik, siis ei vabasta teda vastutusest ja kahjunõuetest ka see, kui tee omanik ehk omavalitsus on oma kõnnitee ise hooldanud, kuid teinud seda ebapiisavalt," kirjutas keskliidu esindaja.

Taristuminister Vladimir Svet ütles ERR-ile omanike keskliidu ettepanekut kommenteerides, et kõnniteede puhastamise küsimus taandub alati lõppkokkuvõttes rahani.

"Kui riik praegu läheks ära kaotama omanike kohustust hooldada maja ees olevat kõnniteed, siis see tähendaks seda, et kohustus tuleks kohalikule omavalitsusele.

"Kohalikele omavalitsustele oleks selle kulu katmine - kui mõelda tervet riiki - läinud maksma kümneid ja kümneid miljoneid eurosid. Tallinnas läheb ainult osade kõnniteede hooldamine linnale maksma õige mitu miljonit eurot," sõnas minister.

Svet, kes oli kunagi Tallinna teede heakorra eest vastutav abilinnapea, meenutas, et vana hinnangu järgi läinuks kõigi Tallinna kõnniteede lumest puhastamine maksma 27 miljonit eurot.

"Lõppkokkuvõttes tähendaks riigi otsus seda, et kohalikud omavalitsused

peaksid selle raha kuskilt leidma. Praegusel raskel ajal oleks ilmselt väga keeruline kohalikel omavalitsustel seda ülesannet lahendada ja olukorras, kus niigi on mitmed maksud kohe-kohe jõustumas, ei saa eeldada, et linn hakkaks mingit lumemaksu koguma," rääkis Svet.

Svet ütles, et lahendusena tuleks kohalikel omavalitsustel, kinnistute omanikel ja hooldusfirmadel istuda maha ja mõelda, mis on kõige õigemad lahendused, kuidas teenust korraldada ja kuidas jaotada seda, kuidas ja kes teenuse eest maksab.