Eamets: Estlink 2 rike mõjutab Eesti SKP-d vähem kui maksutõusud

Estlink 2 merekaablis ilmnes esimesel jõulupühal rike, mille põhjustajaks peetakse naftatankerit Eagle S. Fingrid on öelnud, et kaabli remont kestab eeldatavalt seitse kuud.

Kui Estlink 2 mullu pikemalt tööst väljas oli, kasvas elektri lõpphind eratarbijaile umbes kümne protsendi võrra.

Raul Eamets ütles ERR-ile, et kui elekter kallineks sarnases suurusjärgus ka kogu eelolevaks merekaabli remondiperioodiks, siis selle mõju Eesti SKP-le ei pruugiks olla märkimisväärne.

Eamets selgitas, et elektri hinda mõjutab eelkõige talveilm: kui see tuleb pehme, nagu seni on olnud, ei ole juhtunul ilmselt erilist mõju, aga kui tuleb külm, on mõju suurem. Teine mõjutegur on see, kui palju on võimalik toota taastuvenergiat, sest mida päikselisem ja tuulisem on ilm, seda vähem on vaja elektrit Põhjamaadest importida.

"Panustaksin analoogiale ehk arvan, et mõju on samas suurusjärgus nagu eelmise katkestuse ajal. Pigem mõjutavad SKP-d järgmisel aastal kõikvõimalikud maksutõusud," tõdes Eamets.

Kui pikaks Estlink 2 remont tegelikult kujuneb, ei ole Eleringi teatel praegu võimalik täpsemalt prognoosida, sest see sõltub remondilaeva kättesaadavusest – maailmas on neid vähe – ja kaabli tehnilisest seisukorrast rikkekohas, mis selgub pärast kohapealset ülevaatust.