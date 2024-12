Kreml: Putin ütles Alijevile, et õhutõrje lennukiõnnetuse ajal töötas

Vene diktaator Vladimir Putin ütles laupäeval Aserbaidžaani presidendile Ilham Alijevile, et Vene õhutõrje oli aktiivne, kui Azerbaijan Airlinesi lennuk Groznõis enne allakukkumist maanduda püüdis, teatas Kreml.

Putin helistas Alijevile keset spekulatsioone, et Kasahstanis sel nädalal alla kukkunud lennuki võis eksikombel alla tuua Vene õhutõrje. Pardal olnud 67 inimesest 38 hukkus.

Putin ütles Alijevile, et lennuk püüdis Groznõis korduvalt maanduda ja "sel ajal ründasid Groznõid, Mozdokki ja Vladikavkazi Ukraina sõjadroonid ning Vene õhutõrje tõrjus neid rünnakuid".

Vene diktaator vabandas Alijevi ees, et vahejuhtum leidis aset Vene õhuruumis, kuid ei tunnistanud vastutust lennuki allakukkumises.

Kremli teatel arutasid riigipead õnnetusega seonduvat üksikasjalikult. Samuti kinnitati, et Aserbaidžaani ja Kasahstani võimudega tehakse lähedast koostööd.

Aserbaidžaani ametnike avalduste kohaselt usub Bakuu, et lennuk sai õhus tabamuse. USA ametnike sõnul on viiteid, et vastutus lasub Vene õhutõrjel.

Alijev Putinile: Aserbaidžaani lennukit tabas välissekkumine

Aserbaidžaani liider Ilham Alijev ütles laupäeval oma Vene ametivennale Vladimir Putinile, et sel nädalal alla kukkunud Azerbaijani Airlinesi lennukit tabas Venemaa kohal füüsiline ja tehniline välissekkumine.

"President Ilham Alijev rõhutas, et Azerbaijani Airlinesi reisilennukit tabas Vene õhuruumis füüsiline ja tehniline välissekkumine, mis viis täieliku juhitavuse kaotamiseni," teatas Aserbaidžaani presidendiamet avalduses.

"(Alijev) osutas mitmele augule lennuki keres, reisijate ja meeskonnaliikmete vigastustele lennu ajal salongi tunginud võõrkehade tõttu ja ellujäänud meeskonnaliikmete ja reisijate tunnistustele, mis kinnitavad tõendeid füüsilise ja tehnilise välissekkumise kohta".