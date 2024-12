Aserbaidžaan nõuab Venemaalt lennuki allatulistamise eest valuraha

"Väljastasime oma nõudmised Vene poolele ametlikult 27. detsembril. Milles need seisnevad? Esiteks, Venemaa peab Aserbaidžaani ees vabandama. Teiseks tunnistama oma süüd. Kolmandaks, süüdlasi tuleb karistada, võtta nad kriminaalvastutusele ning tuleb hüvitada kahju Aserbaidžaani riigile, samuti kannatada saanud reisijatele ja meeskonnaliikmetele. Need on meie tingimused," rääkis Aserbaidžaani president Ilham Alijev pühapäeval intervjuus riiklikule telekanalile AzTV.

Tema sõnul on esimene nõudmine nüüdseks täidetud ning ta avaldas lootust, et ka teised Aserbaidžaani poole tingimused saavad täidetud.

Kremli pressiteenistus teatas laupäeval, et Vene poole eestvedamisel toimus telefonivestlus Venemaa liidri Vladimir Putini ja Aserbaidžaani presidendi Ilham Alijevi vahel, milles arutati Azerbaijan Airlinesi reisilennuki allakukkumisega seotud küsimusi.

"Vladimir Putin vabandas traagilise intsidendi Venemaa õhuruumis aset leidmise pärast ning avaldas veel kord sügavat ja siirast kaastunnet hukkunute omastele ning soovis vigastatutele kiiret paranemist," teatab Venemaa presidendi pressiteenistus.

Samas teatati ka, et Venemaa juurdluskomitee algatas juhtunu kohta kriminaalasja ning alanud on esmased uurimistoimingud ja üle kuulatakse tsiviil- ja sõjaväespetsialiste.

Bakuust Venemaa Tšetšeenia vabariigi pealinna Groznõisse lennanud AZAL-i lennuk Embraer kukkus 25. detsembril alla Kasahstanis Aktau lähedal ning pardal olnud 67 reisijast ja meeskonnaliikmest hukkus õnnetuses 38 inimest. Lennukis oli 42 Aserbaidžaani, 16 Venemaa, kuus Kasahstani ja kolm Kõrgõzstani kodanikku.

Neljapäeval ütlesid Aserbaidžaani valitsusallikad meediale, et Azerbaijan Airlinesi lennuõnnetuse põhjustas Venemaa maa-õhk tüüpi rakett. Juba varem levisid meedias väited, et lennuõnnetuse põhjustas tõenäoliselt Vene õhutõrje tegevus.

Laupäeval ütles Venemaa liider Putin telefonikõnes Alijevile, et lennuk püüdis Groznõis korduvalt maanduda, kuid sel ajal ründasid Groznõid, Mozdokki ja Vladikavkazi Ukraina sõjadroonid ning Vene õhukaitse tõrjus neid rünnakuid.

Putin vabandas Alijevi ees, et vahejuhtum leidis aset Vene õhuruumis, kuid ei tunnistanud vastutust lennuki allakukkumises.

Bakuu piirab venelaste riigis viibimist

Pühapäeval teatasid Aserbaidžaani võimud, et alates 1. jaanuarist hakkavad kehtima piirangud viisavabalt riiki sisenevate Venemaa kodanike sealviibimise ajale.

Valitsuse korraldusega piirab Aserbaidžaan Vene kodanike viisavabalt riigis viibimise aega 90 päevani kalendriaasta jooksul.

Aserbaidžaani välisministeerium oli varem teatanud plaanist muuta Venemaa kodanike ajutise riigis viibimise reegleid.