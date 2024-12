Sillamäe vahetab kuju muuseumi teemapargi loojate vastuseisust hoolimata

Ekspositsiooni "Salapärane Sillamäe" kontseptsiooni välja töötanud ajaloolane Mairo Rääsk ei pidanud sobivaks Sillamäe muuseumi õuele totalitarismirežiimile omase kuju püstitamist. Selle asemel pandi originaalpostamendile popkunsti stiilis väike võrkpalluri kuju.

"Kuna väliekspositsiooni põhisõnum on aidata mõista totalitarismi olemust, on see kuju väike sellepärast, et ta sümboliseerib seda, milliseks totalitarismi masinavärk inimese muudab, kuivõrd tühiseks ja mõttetuks," rääkis Rääsk.

Seda, millised olid kunagi Sillamäel olnud skulptuurid, saavad külastajad vaadata liitreaalsuse abil. Linnale see lahendus tellijana ei sobinud.

"Teemapargi külastajatele hakkab kohe silma, et see väike kuju ja postament on proportsioonist väljas. Lähteülesandena oli panna postamendile kunagi linnas olnud enam kui kahemeetrine valget värvi kuju. Praegu seal oleva väikese värvilise kuju püstitamine oli meie jaoks üllatuseks. Muus osas oleme teemapargiga rahul," selgitas aselinnapea Sergei Stepanov.

Viidates linnakodanike soovile, on linnavalitsus otsustanud ligi 16 000 euro eest tellida uue skulptuuri.

"Linn viib teemapargi keskpunkti lahenduse vastavusse esialgse lähteülesandega ja elanikkonna ootustega," ütles Stepanov.

Rääsk peab kuju vahetamist veaks. Ajaloolane viitas sellelegi, et vana kuju ei taastata, vaid tellitakse täiesti uus stalinistlikus stiilis kuju.

"See on väga vale samm, väga vale suund ja väga vale tee. See sisuliselt tõmbab vee peale kogu selle teemapargi sisulisele sõnumile - aidata mõista totalitarismi olemust," sõnas Rääsk.

Sillamäe linn kavatseb muuseumis kujud ära vahetada järgmiseks suvehooajaks.