Sillamäe muuseumis vahetati üks kuju teise, linnale sobivama vastu

Teemapark "Salapärane Sillamäe" avati Sillamäe muuseumis eelmisel suvel. Teemapargi kontseptsiooni loojad loobusid algsest plaanist püstitada muuseumi õuele sotsialistliku realismi stiilis suur sportlase kuju, pidades seda ebasobivaks.

Linnavalitsus otsustas teisiti ja teisipäeval paigaldati muuseumisse nõukogudeaegse kuju koopia. Sarnased kujud ilmestasid Sillamäe linnapilti eelmise sajandi keskel. Kuju vahetamist põhjendasid linnaametnikud linnakodanike sooviga.

Seni postamendil seisnud popkunsti stiilis väike võrkpalluri kuju pandi lattu paremaid aegu ootama.

"Muuseum on huvitatud sellest, et see skulptuur, see tüdruk jääks muuseumi territooriumile. Ma arvan, et see oleks tore, kui kaks varianti oleks ühel territooriumil muuseumi alal, et kaks nägemust, kaks mõttemaailma oleksid koos," sõnas Sillamäe muuseumi juht Jelena Antuševa.

Ekspositsiooni "Salapärane Sillamäe" kontseptsiooni välja töötanud ajaloolane Mairo Rääsk ütles eelmise aasta lõpus, et peab kuju vahetamist veaks.

"See on väga vale samm, väga vale suund ja väga vale tee. See sisuliselt tõmbab vee peale kogu selle teemapargi sisulisele sõnumile - aidata mõista totalitarismi olemust," sõnas Rääsk.