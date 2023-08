Sillamäele rajatav Nõukogude aja teemapark tekitab küsimusi

Sillamäe muuseumisse ja selle hoovi rajatakse teemapark, mille eesmärk on tutvustada kinnise linnana kuulsust kogunud Sillamäed. Ekspositsiooniga soovitakse näidata Nõukogude aja erinevaid tahke.

Sillamäe salapärase linna teemapargis räägitakse Sillamäe erinevatest ajastutest, kuid põhirõhk on teise maailmasõja järgsel perioodil. Sel ajal muudeti kunagine kuurortlinn Sillamäe Nõukogude aatomitööstuse projektina salastatud linnaks.

Muuseumi juhi Jelena Antuševa sõnul tuleb aru saada, et teemapark on muuseumi osa, mitte mängumaa.

"Just praegu on õige aeg, et me räägiksime inimestele tollasest ajaloost, sest muuseumina saame me näidata nii ilusaid pilte ja ilusaid fassaade, kui ka rääkida sellest, mis on selle taga – see ongi meie missioon," lausus Antuševa.

Sillamäel elava ja seal ka giiditeenust pakkuva Tartu Ülikooli Narva kolledži õppejõu Aet Kiisla sõnul on turuloogikale tuginedes arusaadav just Sillamäele sellise pargi rajamine.

"Kuidas seal harivat poolt ja sellist nõukaromantika teemat tasakaalus hoida, see on väga raske ülesanne. Ma ei tea, kuidas see neil õnnestub. See idee tekitab minus vastakaid tundeid, kuid ma loodan, et seda on võimalik teha asjalikult ja harivalt," ütles Kiisla

Kiisla arvates oleks eelmise sajandi keskpaika tutvustav teemapark mõnes tol perioodil vabadust nautinud riigis normaalne, kuid Eestisse sellise rajamine tekitab mõistagi küsimusi.

"Ameerika filmidest oleme näinud, millised olid 50-ndad Ameerikas, ja seal oleks see park OK. Sillamäel ei ole see ainult 50-ndate eluolu, see ei ole ainult 50-ndate arhitektuur, vaid siin on ideoloogia maik juures ja see maik on hästi tugev," leidis Kiisla.

Antuševa sõnul on oluline rääkida Nõukogude aja eripalgelisusest.

"Oli jah eristaatusega linn, aga samas oli siin kahjulik tööstus. Olid inimesed, kes tulid siia elama, ja neil olid eelised. Aga olid ka Gulagi vangid, kes siin töötasid," rääkis ta.

Järgmisel kevadel täismahus avatav Sillamäe salapärase linna teemapark läheb maksma üle 1,1 miljoni euro, millest põhiosa kaetakse Euroopa regionaalarengu fondi toetusest.