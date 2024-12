Gazprom lõpetab uuest aastast gaasitarned Moldovasse

Gazprom teatas, et peatab 1. jaanuarist Moldovagazi võla tõttu gaasitarned Moldovale, sest riik on Venemaa ettevõttele võlgu. Võlasumma suuruse osas on Moldoval ja Gazpromil aga väga erinev arusaam.

Gazprom väidab, et Moldova pool keeldub gaasitarnete võlga tasumast ja andis seetõttu Moldovagazile teada, et tegu on kehtiva lepingu olulise rikkumisega, vahendas Meduza.

Gazpromi teatel lõpetavad nad alates 1. jaanuarist 2025 kella kaheksast hommikul Moskva aja järgi Moldovale maagaasi tarnimise.

Gazprom ja Moldovagaz sõlmisid viieaastase tarnelepingu 2021. aastal. Kommersant kirjutas, et toonase lepingu üks tingimusi oli see, et Moldova maksab tagasi oma võla, mille suuruseks hindab Venemaa ettevõte koos viiviste ja trahvidega 709 miljonit dolarit.

Moldova arusaam on teistsugune. Moldova peaminister Dorin Recean ütles 2023. aasta septembris, et riik tunnistab vaid 8,6 miljoni dollari suurust võlga ning olematuid võlgu nad hüvitada ei kavatse. Tänavu novembris kinnitas Recean taas, et 709 miljonit dollarit ei kavatse Moldova Venemaale maksta.

Sel nädalal vannutati teiseks ametiajaks Moldova presidendiks Euroopa-meelne Maia Sandu, kes on 2,6 miljoni elanikuga riiki viimasel neljal aastal kindlalt Euroopa Liidu suunas tüürinud ja juunis algatas Brüssel ametlikult liitumiskõnelused.