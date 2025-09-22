Moldova võimud korraldasid venemeelsete juures sadu läbiotsimisi

Moldova politsei korraldas esmaspäeval seoses massirahutuste kavandamise ja riigi destabiliseerimise juhtumi uurimisega sadu läbiotsimisi. Venemaa-meelse partei juht ja ekspresident Igor Dodon väitis, et mõned läbiotsimised toimusid tema toetajate juures.

Moldova politsei peainspektoraat teatas esmaspäeval, et mitme politseiasutuse töötajad viisid hommikul läbi rohkem kui 250 läbiotsimist, teatas Ukraina väljaanne Jevropeiskaja Pravda.

"Operatsioon puudutab rohkem kui 100 inimest erinevates kohtades üle riigi. Läbiotsimised on seotud kriminaalasjaga, mis käsitleb massirahutuste ja destabiliseerimise ettevalmistamist kooskõlastatult Vene Föderatsiooniga kriminaalsete elementide kaudu," teatas politsei.

Endine Moldova president Igor Dodon, Sotsialistliku Partei juht, kelle ümber on järgmisel nädalavahetusel toimuvate parlamendivalimiste eel moodustatud Venemaa-meelne Patriootlik Blokk, teatas läbiotsimisest oma toetajate juures riigi põhjaosas. Tema sõnul puudutab see Drochia ja Rîșcani linna piirkonnaharude juhte.

Sotsialistliku partei juht nimetas toimunut praegu võimul oleva läänemeelse PAS-i partei korraldatud hirmutamiseks ja väitis, et president Maia Sandu ja tema partei PAS otsivad ettekäändeid valimiste tühistamiseks, kuna nad teavad, et nende poliitiline lõpp on lähedal.

Dodoni ümber moodustunud venemeelsesse blokki kuuluvad lisaks Sotsialistlikule Parteile ka kommunistid, endise Gagauusia kuberneri Irina Vlahi partei Moldova Süda ja Vasile Tarlevi partei Moldova Tulevik.

Moldova võimud on septembris teatanud varasemalt juba vähemalt kolmest läbiotsimisaktsioonist seoses häälte ostmise juhtumitega ning pealinnas Chişinăus konfiskeeriti miljon dollarit seoses ebaseadusliku rahastamise juhtumiga.

Pühapäeval toimuvatel parlamendivalimistel otsustatakse, kas Moldova jätkab PAS-i juhtimisel läänemeelsel kursil sihiga astuda Euroopa Liitu või saavad enamuse venemeelsed parteid, mis viiksid riigi tagasi Moskva mõjusfääri.

2024. aasta lõpus teiseks ametiajaks tagasi valitud Sandu süüdistas juba tänavu juulis Venemaad enneolematu sekkumise ettevalmistamises septembrikuistesse valimistesse, et saavutada kontroll Moldova üle. Moldova julgeolekujuht ütles aga enne eelmise sügise presidendivalimisi, et Venemaa oli eraldanud 100 miljonit eurot Sandu valimiskaotuse ja riigi kursimuutuse saavutamiseks.

Nüüdsete parlamendivalimiste eel on Moldova võimuesindajad öelnud, et Venemaa on oma panuseid veelgi suurendanud, eraldades valimistulemuste kallutamiseks sadu miljoneid.

Nii kirjutas Briti ringhäälingukompanii BBC venekeelne toimetus pühapäeval, kuidas Venemaa lubab tasu kõigile, kes teevad PAS-i vastast propagandat ning USA uudistekanal Bloomberg avaldas pikema ülevaate Venemaa mõjutustegevusest Moldovas.

Moldova peaminister Dorin Recean ütles pühapäeval, et Venemaa toetab Moldovas kuritegelikke rühmitusi, et haarata võim ja asetada need kurjategijad riigi etteotsa.

Recean märkis väljaandes Deschide avaldatud artiklis, et Venemaa-meelsed jõud kuulutavad avalikult, et vabastavad kurjategijad, kui nad võimule tulevad. "Praegu peidus olevad põgenikud saavad koju naasta ja meie vastased tervitavad neid soola ja leivaga. Need, kes on aastaid Moldovat rüüstanud, naasevad oma ametikohtadele ministrite ja parlamendiliikmetena," rõhutas ta.