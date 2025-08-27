Macron, Merz ja Tusk kinnitasid toetust Moldovale

Kolmapäeval Chișinăusse ühisvisiidile saabunud Prantsusmaa president ning Saksamaa ja Poola valitsusjuht avaldasid toetust Moldova püüdlustele saada Euroopa Liidu liikmeks ning mõistsid hukka Venemaa valeinfokampaaniad ja hübriidrünnakud, millega Moskva püüab läänesuunalise orientatsiooni võtnud väikeriiki oma mõjuvälja tagasi tuua.

Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni, Saksa kantsleri Friedrich Merzi ja Poola peaministri Donald Tuski visiit toimus päev enne seda, kui algab ametlik valimiskampaania järgmisel kuul toimuvate parlamendivalimistele, mida varjutavad teated Venemaa sekkumisest Euroopa-meelse riigi siseasjadesse.

Macron, Merz ja Tusk kohtusid Moldova presidendi Maia Sanduga, et tähistada riigi 34. iseseisvuspäeva ning avaldada toetust tema püüdlustele viia Moldova Euroopa Liitu.

"Kremli propaganda väidab, et eurooplased tahavad sõda pikendada ja et Euroopa Liit rõhub rahvaid. Need on valed. Erinevalt Venemaast ei ähvarda Euroopa Liit kedagi ja austab igaühe suveräänsust," ütles Macron ajakirjanikele Merzi, Tuski ja Sandu kõrval, väljendades Prantsusmaa kindlat toetust Moldovale ja selle püüdlustele saada EL-i liikmeks.

Merz ütles, et Euroopa Liidu uks on avatud, lisades, et riik on südamest teretulnud Euroopa Liitu ja et Berliin teeb kõik endast oleneva, et avada sügisel liitumisläbirääkimiste esimene peatükk Moldovaga.

"Enne siinseid parlamendivalimisi ei möödu päevagi ilma massiivsete Venemaa hübriidrünnakuteta," ütles ta, lisades, et Moldova demokraatia on sihikul nii internetis kui ka väljaspool seda.

Sandu tervitas visiiti, kinnitades, et Moldova jaoks pole Euroopale alternatiivi, kuna riigi iseseisvus, suveräänsus ja rahu on tema sõnul proovile pandud rohkem kui kunagi varem.

"Teie – Prantsusmaa, Saksamaa, Poola – kohalolek siin näitab mitte ainult teie toetust Moldovale, vaid ka seda, et Euroopa projekt on elus ja et me oleme osa sellest," ütles ta.

Sandu ja tema Euroopa liitlased on korduvalt süüdistanud Moskvat katsetes destabiliseerida 2,6 miljoni elanikuga riiki, mis asub sõjast räsitud Ukraina ning EL-i ja NATO liikmesriigi Rumeenia vahel.

"See on tohutu surve. Kuid meie endi otsustada on, kas laseme sel end lõhestada või meie teekonda peatada," ütles Sandu.

Venemaa hääleka kriitikuna, eriti pärast Venemaa täiemahulise sõja algust Ukraina vastu 2022. aastal, on Sandu juhtinud Moldovat EL-i liitumisläbirääkimistele, mis algasid 2024. aasta juunis.

Kolmapäeva õhtul peavad kolm EL-i liidrit kõned ka Chișinău Iseseisvuse väljakul toimuvatel ametlikel iseseisvuspäeva pidustustel, mille raames leiab aset ka kontsert.

"Visiit on tõeliselt tugev toetusavaldus ja sümboolne sõnum Venemaale, et Euroopa tippriigid hoolivad siin toimuvast ja jälgivad seda," ütles AFP-le Chișinăus asuva mõttekoja Watchdog poliitikaanalüütik Valeriu Pasha.

Ta lisas, et tegemist on esimese korraga, kui niinimetatud Weimari kolmnurga juhid ühiselt Moldovat külastavad.

Pasha sõnul on Sandu erakonnal PAS küll tõenäosus võita septembri lõpus toimuvad parlamendivalimised, kuid tulemust on raske ennustada, arvestades Venemaa tohutut sekkumist valimistesse, kuhu tema sõnul pumbatakse meeletuid rahasummasid, ning valijate muret majandusraskuste ja kõrge inflatsiooni pärast.

2024. aastal teiseks ametiajaks tagasi valitud Sandu süüdistas eelmisel kuul Venemaad enneolematu sekkumise ettevalmistamises septembrikuistesse valimistesse, et saavutada sügisest kontroll Moldova üle.

Sandu väitel hõlmab sekkumine häälte ostmist ja ebaseaduslikku rahastamist krüptovaluutade kaudu, milleks on eraldatud 100 miljonit eurot.

Kolme EL-i liidri visiit toimub ajal, mil USA juhitud püüdlused Venemaa-Ukraina rahuläbirääkimiste alustamiseks näivad olevat soikunud.

Nii Saksamaa kui ka Prantsusmaa on teatanud, et pall on nüüd Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini väljakupoolel.