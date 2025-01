Venemaa katkestas gaasitarned Transnistriasse

1. jaanuari varahommikul teatasid tunnustamata Transnistria vabariigi võimud, et peatavad gaasinappuse pärast sooja vee ja kütte edastamise kortermajadele. Võimud soovitasid inimestel tihendada oma aknaid, sest õhutemperatuur on null kraadi ümber, vahendas Politico.

Venemaa riiklik gaasifirma Gazprom teatas detsembri lõpus, et peatab 1. jaanuarist Moldovagazi võla tõttu gaasitarned Moldovale. Moldovagaz, millest 50 protsenti kuulub Gazpromile ja kuuendik separatistlikule Transnistriale, transpordib Vene gaasi tasuta Transnistriasse, kus seda kasutatakse odava elektri tootmiseks, mida müüakse omakorda edasi Moldova valitsuse kontrolli all olevatesse riigi osadesse.

Moldova riikliku julgeoleku nõunik Stanislav Secrieru süüdistas Politicole antud kommentaaris Venemaad energiaekspordi kasutamises relvana, et Moldovat majanduslikult ja sotsiaalselt destabiliseerida, nõrgestada reformimeelset valitsust valimiste eel ja luua poliitiline nõudlus venemeelsete jõudude naasmiseks võimule.

Secrieru ütles, et Ukrainat toetav ja Euroopa Liidu kandidaatriigi staatuses Moldova ei seisa silmitsi energiakriisiga, vaid tegemist on tahtlikult tekitatud julgeolekukriisiga ja mõjutusoperatsiooniga 2025. aasta parlamendivalimiste eel.

Eelmisel aastal ütlesid Moldova poliitikud Politicole, et riigi sõltuvuse lõpetamine Vene gaasist võib tähendada Transnistria de facto iseseisvuse lõppu. "Me ei osta piirkonnast elektrit mitte sellepärast, et me peame, vaid alternatiiv tähendaks piirkonna heitmist humanitaarkriisi," ütles tolleaegne energeetikaminister Victor Parlicov.

Moldova läänemeelne president Maia Sandu pakkus Transnistriale humanitaarabi, kuid kohalikud juhid on sellest siiani loobunud.

Alates 2022. aastast on Moldova mitmekesistanud oma allikaid ja taganud gaasitarneid Rumeeniast ja teistest riikidest.

Moldova peaminister Dorin Recean andis sel nädalal oma valitsusele korralduse alustada ettevalmistusi gaasiettevõtte Moldovagaz võimalikuks riigistamiseks.

Euroopa poliitikute hinnangul on Transnistria Moldova kõige suurem takistus Euroopa Liitu saamisel.