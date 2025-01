Apple maksab pealtkuulamise pärast 95 miljonit valuraha

Advokaadibüroo The Wood Law Firm esitas Apple'i vastu kaebuse 2019. aasta augustis, vahetult pärast seda, kui ajaleht The Guardian oli avaldanud pealtkuulamisega seotud artikli.

Lehes ilmus artikkel, mille kohaselt on Apple'i alltöövõtjatel olnud ligipääs nutirakenduse Siri kaudu saadud helisalvestustele. See tõi siis kaasa kohtuasja ning tõstatas üles väited, et Apple jagas iPhone'i kasutajate vestlusi reklaamijatega.

Tekkinud kohtuasjale pakkus Apple kokkulepet, mille raames nõustus firma maksma 95 miljonit dollarit valuraha. Eelmisel nädalal föderaalkohtule esitatud kokkuleppe peab veel heaks kiitma kohtunik, vahendas uudisteagentuur AP.

Sarnased kasutajate privaatsust puudutavad skandaalid on tabanud ka teisi digihiidusid nagu Google ja Amazon.