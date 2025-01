Ossinovski: järgmisel talvel puhastab linnavalitsus kõik Tallinna kõnniteed

"Järgmiseks talveks on täiendavalt ressurssi planeeritud, et linn võtaks kõikide kõnniteede hoolduse üle. See ettevalmistus käib, aga juba sellel talvel on olukord parem kui varem," ütles Ossinovski.

Ossinovski märkis, et tänu linna mullusele otsusele eraldada lisaks kaks miljonit eurot kõnniteede hoolduseks talvel, on teetööde kvaliteet tänavu parem.

Kuigi kitsaskohti on, nentis Ossinovski. "Kui teehooldus on ebakvaliteetne, siis helistage 14 410. Seal fikseeritakse pöördumised ja edastatakse hoolduspartnerile, kui keegi on jätnud oma ülesande täitmata," sõnas linnapea.

Abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (Reformierakond) ütles, et linn on juba teinud ka trahvi ühele lepingupartnerile.

"Teeme tõhusamalt kontrolli, kas lepingupartnerid teevad oma tööd. Oleme nõudlikud, sest linnarahvas on nõudlik," sõnas Pere.

Ossinovski rääkis ka, et linn on vähendamas ametnike parkimissoodustuste hulka.

"Selleks aastaks väljastatakse 50 soodusluba vähem kui mullu. Mullu väljastati aga 50 luba vähem kui üle-eelmisel aastal," rääkis linnapea.

Tallinna puhastatavate kõnniteede kaarti saab vaadata SIIT.