Järgmine riigi peaprokurör tuleb kohtust või siseministeeriumist

Justiitsminister Liisa Pakosta pakkus koalitsioonipartneritele riigi peaprokuröri kohale kaks kandidaati: oma jah-sõna kandideerimiseks on öelnud Harju maakohtu esimees Astrid Asi ja siseministeeriumi asekantsler Krista Aas.

Nii viimasel hetkel nagu praegu polegi tippameti juhti varem valitud, kirjutab Delfi. Riigi praeguse peaprokuröri Andres Parmase ametiaeg saab läbi 3. veebruaril, kuid justiitsminister Liisa Pakosta pole tema järglasele veel koalitsioonipartnerite ega riigikogu õiguskomisjoni heakskiitu saanud. Siiski pole asi lootusetu, sest nimed on välja pakutud.

Esmaspäeval toimunud koalitsiooninõukogus käis Pakosta valitsusliidu partneritele välja kaks nime ja suure tõenäosusega langetatakse valik just nende kandidaatide vahel neljapäeva hommikul, kui Reformierakonna, Eesti 200 ja sotside juhid tavapäraselt enne valitsuse istungit kohtuvad. Seejärel tuleb Pakostal saada lõplikule kandidaadile ka riigikogu õiguskomisjoni heakskiit.

Koalitsioonierakondadest kinnitati Delfile, et erimeelsusi, kritiseerimist ega ka ülistamist kummagi esitatud kandidaadi puhul sel esmaspäeval toimunud koalitsiooninõukogus polnud ning seega tundub, et Asil ja Aasal on võrdsed võimalused.

Samuti viitasid koalitsioonipoliitikud, et põgusalt mainiti ka võimalikku kolmandat kandidaati, kuid teda olevat arutelus tähistatud vaid sõnaga "mees".

Pakosta kommentaari ei õnnestunud Delfil artikli ilmumise ajaks saada.