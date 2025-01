Henn Põlluaas ja Ants Frosch astuvad erakonda Isamaa

Põlluaas, Frosch ja Isamaa esimees Urmas Reinsalu teatasid sellest ühisel pressikonverentsil.

"Eesti riigi kurss tänase valitsuse käe all ei ole õige. Isamaa on näidanud, et nad on tõsiseltvõetav alternatiiv tänasele valitsuskoalitsioonile. Tänase Eesti ees seisvad probleemid saavad lahenduse ainult rahvuslikku ja konservatiivset ideed kandva poliitilise tegevuse läbi. Seetõttu oleme otsustanud liituda erakonnaga Isamaa ja töötame edaspidi koos erakonna fraktsiooniga Riigikogus," tõdes Henn Põlluaas.

"Tänavu kaotavad Eesti inimesed valitsuse läbi surutud maksutõusude tulemusel ühe kuupalga. Vaja on majanduspoliitikat, mis tooks Eesti majanduslangusest välja ja ei rajaneks inimeste vaeseks maksustamisel. Kirjutan lisaks Isamaa liitumisavaldusele täna kahe käega alla ka erakonna lubadusele esimese sammuna pärast võimule tulekut tühistada automaks," ütles Ants Frosch.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu tervitas Henn Põlluaasa ja Ants Froschi otsust Isamaaga liituda. "Isamaa meeskond kasvab ja see võimaldab erakonnal tugevamalt seista majanduskasvu ja julgeoleku eest. Isamaa on tänasele koalitsioonile positiivseks alternatiiviks ja kavatseme seda tõestada nii tänavustel kohaliku omavalitsuse volikogude kui ka 2027. aastal riigikogu valimistel," sõnas Reinsalu.

Ants Frosch lisas, et nende liitumise tuules on oodata ka teisi endiste ERK-i liikmete astumist Isamaasse.

Nii Põlluaas kui ka Frosch ütlesid, et kavatsevad tänavu sügisel kandideerida kohalikel valimistel Isamaa nimekirjas.

Mehed kuulusid 2024. aasta juunikuuni EKRE ridadesse, kuid lahkusid sealt sisevastuolude tõttu ja liitusid uue erakonnaga Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid. Möödunud aasta detsembris lahkusid nad aga ka sealt parteist.