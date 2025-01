Koerte ketis pidamine võib Eestis peagi keelu alla minna

Seda, et ettevalmistamisel on uus loomakaitse seadus, milles muu hulgas tahetakse keelata koerte alaline ketis pidamine, kinnitas ERR-ile regionaal- ja põllumajandusministeeriumi toiduohutuse valdkonnajuht Kadri Kaugerand.

"Ühiskond on edasi arenenud. Me võtame nii, et loom on meie sotsiaalne pereliige, kes vajab hoolt, tähelepanu ja me ei saa unustada teda sinna ketti. Eks aeg on edasi liikunud ja seega on see teema muutunud aktuaalsemaks. Sellega tuleb tegeleda ja tuleb murda neid müüte, et kett ei ole koera koht ja loomi ei pea ketis pidama," rääkis Kaugerand.

Probleemi näevad seaduseelnõu ettevalmistajad eelkõige maapiirkondades. Sagedased on juhtumid, kus koeri hoitakse alaliselt ketis kas hoonete või territooriumi valvamise eesmärgil, ütles Eesti Loomakaitse Seltsi kommunikatsioonijuht Geit Karurahu.

"See on probleem üle Eesti, aga eriti linnast välja jäävates piirkondades. Enam oleme tegelenud Ida-Virumaaga, kus sellised rahvuslikud nägemused on teistsugused. Seal oleme selgitustööd pidanud rohkem tegema, lausa tuleb selliseid juhtumeid, kus koeri peetakse kodudest kaugemal, kas nad valvavad siis garaaži või mingit muud territooriumi, kus inimesed alaliselt ei ela," tõi Karurahu näite.

Karurahu sõnul soovitakse uues seaduses ette näha ka üleminekuperioodi.

"Kui see keeld rakendatakse, siis me oleme teinud ettepaneku, et sinna võiks jääda mingi ülemineku aeg inimestele, et neil oleks võimalik tagada oma koertele teistsugused tingimused."