Tallinna Rävala kvartali arendus algab kevadel arheoloogiliste kaevamistega

Tallinna Kesklinna tuiksoonel asuva, Rävala ja Estonia puiesteega piirneva ärikvartali arendamine algab kevadel ettenähtud arheoloogiliste kaevamistega, sõnas kinnistu omaniku Go Groupi tegevjuht Jüri Etverk.

"Rävala 8 aadressil asuv nn Projekteerijate maja on alates detsembrist suletud. Põnev maja, teenis linnarahvast kaua ja nüüd oli õige aeg paluda hoonel pensionile jääda. Suur tänu kõigile üürnikele läbi aastate ja eriti neile, kes olid majaga lõpuni," rääkis Etverk.

Lõpuks vaid väheste rentnikega hoones oli Go Property juhi Meelis Aabi sõnul üksikuid väiksemaid korrarikkumisi.

"Suletud maja on nüüd valve all ning võimalikele sissemurdmiskatsetele reageerib turvafirma operatiivselt. Hoone piirame ka ehitusaiaga, mis on Rävala puiestee poolt juba püsti ning saab sisehoovis paika selle nädala jooksul," sõnas Aab.

Ehitustegevuse ajakava on Etverki sõnul keeruline prognoosida.

"Praegu oleme eri uuringute, analüüside ja teiste ettevalmistavate tegevuste faasis. Sellel kevadel alustame ettenähtud arheoloogiliste kaevamistega, mis hõlmavad nii Rävala puiestee 8 kui Estonia puiestee 1/3 kinnistuid," sõnas Etverk.

Eri ehituslube Go Groupil ärikvartali arendamiseks veel pole.

"Kvartali terviklik arendamine eeldab eri ehituslube. Näiteks planeerime alustada hoovis paiknevate abihoonete lammutamisest ja eri trasside ümbertõstmisest. Loodetavasti nende taotluste koostamine ja menetlemine toimub mõistlikus tempos," sõnas Etverk.

Sügisel tühistas Tallinna halduskohus Rävala ärikvartali planeeringu osa, mis vähendab tunduvalt kõrvalmaja korterite väärtust.

Mullu novembri lõpus kehtestas Tallinna linnavalitsus detailplaneeringu, mis nägi ette, et praeguse Meloni kaubandusekeskuse ja projekteerijate maja asemele ehitatakse Rävala galerii kaubandus- ja ärikvartal.

Plaanidega pole rahul Kaubamaja 4 elanikud, kes vaidlustasid detailplaneeringu Tallinna halduskohtus.

Täpsemalt vaidlesid elanikud vastu praeguse Meloni kaubanduskeskuse alale kavandatavale ärihoonele.

Rävala galerii arhitektuurse projekti autor on KOKO arhitektid.

Kvartali brutopind ületab 67 000 ruutmeetrit ja sinna on kavandatud teenindus-, kaubandus- ja büroopinnad ning hotell. Lisaks hoonetele tahab arendaja rajada Rävala ja Estonia puiestee vahele klaaskatuse alla sisetänava, haljastatud väljakud, välikohviku ja purskkaevu.

Rävala galerii omanik on Go Group.