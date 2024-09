Tallinna halduskohus tühistas osaliselt Rävala ärikvartali planeeringu

Mullu novembri lõpus kehtestas Tallinna linnavalitsus detailplaneeringu, mis näeb ette, et praeguse Meloni kaubandusekeskuse ja projekteerijate maja asemele ehitatakse Rävala Galerii kaubandus- ja ärikvartal. Kaht puiesteed hakkab ühendama tänav, mis kulgeb kvartalist läbi.

Plaanidega pole rahul Kaubamaja 4 elanikud, kes vaidlustasid detailplaneeringu Tallinna halduskohtus.

Täpsemalt vaidlesid elanikud vastu praeguse Meloni kaubanduskeskuse alale kavandatavale ärihoonele. Ärihoone seitsmekorruselise osa kõrgus oleks 40 meetrit ja viiekorruselise osa kõrgus 33 meetrit. Need hakkaksid asuma kvartali siseses hoovis Kaubamaja 4 akende ees.

Kortermaja ülemiste korruste aknad asuvad madalamal kõrgeimatest osadest. 40 meetri kõrguse osa kaugus kortermajast oleks umbes 45 meetrit, kuid 33 meetri kõrguse osa kaugus vaid umbes 15 meetrit.

Kohus leidis, et viiekorruselise osa kõrgus ja kaugus on sellised, et uue ärihoone tõttu väheneks oluliselt vaade kolme kaebaja korteri akendest. Ärihoone takistab tulevikus avarat vaadet, mis on riigikohtu praktika kohaselt korteri väärtuse vähenemise aluseks. Seetõttu on planeeringu lahendus nende kaebajate omandiõigust ülemääraselt kahjustav. See andis aluse kaebus rahuldamiseks ja planeeringu tühistamiseks selle ärihoone osas.

Ka mitmete teiste kaebajate puhul nentis kohus vaate vähenemist, kuid leidis, et nende omandiõigust ei ole ülemääraselt kahjustatud. Seda põhjusel, et seitsmekorruseline osa hakkaks asuma piisavalt kaugel kaebajate akendest.

Kaubamaja 4 teatud korterites väheneks küll otsene päikesevalgus ehk insolatsioon märgatavalt, kuid tehtud analüüsid näitasid, et see jääb lubatud piiridesse.

25. septembril tehtud otsus ei ole jõustunud seda saab vaidlustada 30 päeva jooksul.

Rävala Galerii on plaanis rajada arhitektuurikonkursi võitnud KOKO arhitektide töö alusel. Kvartali brutopind ületab 67 000 ruutmeetrit ja sinna on kavandatud teenindus-, kaubandus- ja büroopinnad ning hotell. Lisaks hoonetele tahab arendaja rajada Rävala ja Estonia puiestee vahele klaaskatuse alla sisetänava, haljastatud väljakud, välikohviku ja purskkaevu.

Rävala Galerii omanik on Go Group.