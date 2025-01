Globaalne uuring: pea pool täiskasvanuist jagab antisemiitlikke vaateid

New Yorgis asuva juudi kaitserühmituse Anti-Defamation League (ADL) globaalne uuring näitab, et maailmas tõstab antisemitism üha enam pead ning peaaegu pool täiskasvanuist jagab antisemiitlikke vaateid. Uuring näitab veel, et holokaustirevisionism on tõusuteel.

Uuring viidi läbi 103 riigis ning toob välja, et maailmas on antisemitismiga üha enam probleeme. Uuringus osales 58 000 täiskasvanut inimest ning selle käigus leiti, et 46 protsenti nendest jagab antisemiitlikke seisukohti, vahendas The Wall Street Journal.

Viiendik vastanutest pole holokaustist midagi kuulnudki, samas 21 protsenti usub, et ajaloolased liialdavad hukkunute arvuga või seda pole kunagi juhtunudki.

Uuring näitab, et alates 2014. aastast on antisemiitlikud meeleolud enam kui kahekordistunud. Juudi-vastased meeleolud kasvavad ning korrakaitsjate elu läheb üha keerulisemaks.

Hamasi verise 7. oktoobri rünnaku järel alanud Iisraeli ja Hamasi sõda süvendas pingeid veelgi. Iisrael viis hiljem veel ka väed Gazasse ja Liibanoni. Euroopas registreeritakse nüüd üha rohkem antisemitismi juhtumeid.

2024. aasta novembris langesid Iisraeli jalgpallifännid Hollandis antisemiitliku rünnaku ohvriks. Prokurör teatas, et rahutuste põhjuseks oli olukord Gazas. Saksa võimud on tunnistanud, et araablaste linnaosad pole juutide jaoks ohutud ning nad võiksid sinna sattudes oma identiteeti varjata.

"Asjaolu, et pea poolel maailma elanikkonnast on antisemiitlikud meeleolud, ütleb, et me oleme globaalses hädaolukorras. See viirus on levinud, see kiireneb ja intensiivistub," ütles ADL-i tegevjuht Jonathan A. Greenblatt.

Greenblatt muretseb antisemitismi kasvu pärast noorte seas. Uuring leidis, et umbes 50 protsenti alla 35-aastastest vastajatest jagas antisemiitlikke vaateid. Üle 50-aastaste vastajate seas oli selle osakaal 37 protsenti. Umbes 40 protsenti alla 35-aastastest väitis, et juudid vastutavad pea kõikide sõdade eest, üle 50-aastastest nõustus selle väitega 29 protsenti vastanutest.

Antisemitism jõuab noorteni tihti sotsiaalmeedia kanalite kaudu ning Greenblatt leiab, et noorte haridusele tuleb rohkem tähelepanu pöörata.

Uuring näitab, et antisemiitlike meeleolude levik kõigub piirkonniti. Kolmveerand Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika vastanutest nõustus antisemiitlike jutupunktidega. Umbes pooled Aasias ja Sahara-taguses Aafrikas elavatest vastanutest omavad antisemiitlikke seisukohti. Lääne-Euroopas langeb see näitaja 17 protsendini, Ameerikas oli see 24 protsenti.

Uuring avaldati veidi enne Auschwitzi koonduslaagri vabastamise 80. aastapäeva. Auschwitz-Birkenau koonduslaager tegutses natside vallutatud Poolas 1940. aasta maist 1945. aasta jaanuarini. See oli suurim natside poolt rajatud koonduslaager.

Natsid tapsid Auschwitzis üle miljoni inimese. Peale juutide tapeti ka poliitvange, seksuaalvähemustesse kuulujaid, vastupanuliikumiste liikmeid ja sõjavange.

Aastatel 1941–1945 tapsid natsid Saksamaa okupeeritud aladel kuus miljonit juuti.

Auschwitzi vabastamispäeva tähistatakse paljudes riikides holokaustiohvrite mälestuspäevana.