Lõuna-Korea võimud võtsid tagandatud presidendi vahi alla

"Juurdluse ühispeakorter täitis president Yoon Suk-yeoli vahistamismääruse täna (15. jaanuaril) kell 10.33 (Eesti aja järgi kell 3.30)," ütlesid Yooni tegevust uurivad ametnikud avalduses.

Yoon lahkus oma tugevalt kindlustatud Souli kesklinnas asuvast residentsist korruptsioonijuurdlusbüroo (CIO) autokolonni saatel ning siirdus uurijate peakorterisse.

Yooni sõnul otsustas ta anda end võimude kätte ülekuulamiseks põhjusel, et vältida verevalamist, kuigi sealjuures jäi ta endale kindlaks, et kogu juurdlus tema vastu on ebaseaduslik. Yooni detsembri alguses välja kuulutatud vastuoluline otsus lõhestas ühiskonda ja tekitas nädalaid kestva poliitilise kaose.

Yoon sisenes uurijate kontorihoonesse, kus ta vahi alla võeti, ütles sündmust pealt näinud uudisteagentuuri AFP ajakirjanik.

Lõuna-Korea opositsiooniline Demokraatlik Partei märkis, et tegemist on alles algusega korra taastamisel poliitilistes pööristes olevas riigis.

"Yoon Suk-yeoli vahistamine on esimene samm põhiseadusliku korra, demokraatia ja õigusriigi taastamisel. Kuigi hilinenult, on tõeline õnn kinnitada, et Lõuna-Koreas on avalik võim ja kohtusüsteem endiselt elus," ütles suurima opositsioonijõu parlamendifraktsiooni esimees Park Chan-dae koosolekul oma erakonnakaaslastele.

Lõuna-Koreas puhkesid segadused 3. detsembril. Yoon Suk-yeol tegi siis televisiooni vahendusel pöördumise ja kuulutas välja erakorralise sõjaseisukorra. Parlament hääletas hiljem sõjaseisukorra maha ning president teatas mõni tund hiljem, et sõjaseisukord tühistatakse ja sõjavägi tõmmatakse tagasi.

Parlament tagandas 14. detsembril Yoon Suk-yeoli ametist, kuna opositsioon süüdistas presidenti plaanis viia läbi riigipööre.

Võimud üritasid juba 3. jaanuaril tagandatud presidenti vahistada. Yoon Suk-yeoli kaitseks astus toona välja tema julgeolekuteenistus ning ta jäi siis vabadusse.