MTÜ kogub annetusi Tallinna Edgar Savisaare mälestusmärgi püstitamiseks

Edgar Savisaare MTÜ kutsub inimesi ja ettevõtjaid üles annetama raha, et selle eest püstitada Tallinna Harjumäele kunagise Edgari kohviku lähedale Edgar Savisaare mälestusmärk. Sel nädalal ilmus Õhtulehes lehekülje suurune reklaam, kus on kirjas, et mälestusmärk on plaanis püsti panna mai lõpuks.

Reklaamis nimetatakse Savisaart Eesti poliitika suurkujuks ja taasiseseisvumise üheks arhitektiks. Mälestusmärgi plaanitav avamisaeg, 31. mai, kattub Savisaare 75. sünniaastapäevaga.

Mälestusmärgi maksumuseks on nimetatud 29 000 eurot.

"Esialgse kavandi kohaselt kujutab pronksist mälestusmärk Edgar Savisaart toetumas Tallinna sümboliks oleva keskaegse raekoja tornile, millega väljendatakse linnaelanike sügavat tänu Tallinna muutmise eest avatud, sõbralikuks ja elanike vajadusi arvestavaks linnaruumiks. Mälestusmärgi kunstilise lahenduse lõplikuks realiseerimiseks kuulutab MTÜ välja konkursi," seisab kolmapäevases Õhtulehes ilmunud reklaamis.

"Edgar Savisaar oli oma rahva väärikas poeg ning ta väärib samasugust austust ja mälestust nagu endine linnapea ja rahuläbirääkija Jaan Poska, kelle mälestusmärk seisab Kadrioru luigetiigi ääres," lisatakse.

Edgar Savisaare MTÜ juhatusse kuuluvad äriregistri andmetel ärimees Juri Saharov ja Vitali Ladõnski, liikmete seas on ka Enno Tamm, kes töötas selle sajandi esimesel kümnendil Põhja-Tallinna ja Pirita linnaosa vanemana, teisel kümnendil aga Tallinna Linnatranspordi (TLT) juhina.

Saharov ütles ERR-ile, et tema linnaga koostööd teha ei kavatse.

"Minu plaanis on püstitada (mälestusmärk) Kõlakoja kohviku ette. See kohvik on mul rendis veel kümme aastat ja loodan, et oktoobris (kohalikel) valimistel linnapeaks saab keskerakondlane, muidugi mitte (Mihhail) Kõlvart, sest tõenäoliselt see aasta mais vahetub Keskerakonna juht," lausus Saharov.

Savisaare kuju valab tema sõnul Eesti parim pronksivalaja. "Ja siis on Harjumäel üks koht, kuhu ta jääb seisma igavesti," ütles Saharov.

Tallinna linnavalitsusest öeldi ERR-ile, et nemad ei tea Savisaare mälestusmärgist midagi ning et omaalgatuslikult kuju püsti panemine ei tuleks kõne alla, kuivõrd tegu on alaga, kus muinsuskaitselised nõudmised on väga ranged.

"Linnaplaneerimise ameti poole ei ole teadaolevalt selles küsimuses pöördutud. Linn ei saa enne seisukohta kujundada, kui plaanist täpsemalt teada saame. Ootame neid oma plaane tutvustama," ütles linnaplaneerimise ameti arendusosakonna juhataja Katrin Romanenkov.

MTÜ põhikirjas on märgitud, et ühingu eesmärk on Edgar Savisaare mälestuse ja tema panuse säilitamine Eesti vabariigi arengus demokraatliku ja sõltumatu riigina ning et "oma eesmärgi saavutamiseks korraldab ja viib läbi ühing muu hulgas teatri, kunsti, muusika ja kino etendusi".