Tallinna kesklinna vanem tahab Edgari kohviku üürilepingu lõpetada

Tallinnas Vabaduse väljaku kõrval Harjumäel asub väike valge majake, kus juba pikemat aega on tegutsenud kohvik. Kümme aastat tagasi, kui Tallinna juhtis veel Edgar Savisaar, sai kohvik ka hellitava nime Edgari kohvik.

Savisaar jagas 2015. aasta valimiste eel kohvikus näiteks kaaslinlastele tasuta saiakesi. Muusikaga hoidsid inimeste tuju üleval Erich Krieger ja Eduard Toman ning oma oskusi näitasid tuležonglöörid.

Head-paremat saab kohvikust osta ka praegu. Kohvikuteenust pakub seal osaühing Parklinn Grupp.

Tallinna kesklinna vanem Sander Andla (Reformierakond) rääkis, et Tallinn sõlmis omal ajal ettevõttega pikaajalise üürilepingu, mille järgi maksab ettevõte sel aastal 108-ruutmeetrise pinna eest linnale 240 eurot kuus. Üürileping kestab 2035. aastani.

Niivõrd soodsatel tingimustel pinna välja üürimine ei ole Andla hinnangul aga mõistlik ega kasulik. Andla ütles, et teeb lähikuudel linnavolikogule ettepaneku üürileping ära lõpetada ja leida pinnale uus üüriline.

Õiglane üürihind peaks Andla sõnul olema palju kõrgem kui see, mida linn praegu ettevõttelt küsib.

"Hinna määrab turukonkurents, aga kui kinnisvarahindu vaadata, siis 108 ruutmeetri eest 240 eurot kuus maksta, ma arvan, et enamus inimesi palju väiksemate korterite eest maksavad rohkem üüri kesklinnas," lausus ta.

Linnaosa vanem märkis, et ka mitmes teises üürilepingus on olnud sarnaseid küsitavusi. Näiteks on Tallinnas ka üks parkla, mis on ligi 400 ruutmeetrit suur ning kus üüri maksti samuti ainult 200 eurot kuus.

"Tekib küsimus, kas see on avaliku vara kõige parem kasutamine," märkis ta.

Andla rääkis, et mõistlik oleks teha üüripinnale näiteks uus enampakkumine, kuhu kõik huvilised saaksid kandideerida. Asemele võiks tema hinnangul tulla aga midagi sarnast nagu praegu, näiteks kohvik.

Edgari kohvikus ehk Harjumäe kõlakojas tegi veel kümmekond aastat tagasi äri keskerakondlane Juri Saharov, kellele andis linn 2013. aastal hallata veel ka Stroomi rannakohviku Kuldrand ja viis linnale kuuluvat parklat.

"Pealtnägija" tegi 2014. aastal Saharovist põhjaliku loo, kuidas Harjumäe ajalooline kõlakoda kujunes justkui hämara raha magnetiks ja poliitilise ringkäenduse südameks.

Praegu Saharov enam kohvikut ametlikult ei oma. Kohvik kuulub äriregistri andmetel hoopis Svetlana Moiseenkole, kes veel kümme aastat tagasi oli Delfi andmeil Saharovi naine.

Juri Saharov ületas uudistekünnise viimati tänavu jaanuaris. Edgar Savisaare nime kandev mittetulundusühing kogus nimelt jaanuaris inimestelt raha, et püstitada pealinna Savisaare mälestuseks mälestusmärk. Saharov on üks selle mittetulundusühingu juhatuse liikmetest.

"Minu plaanis on püstitada (mälestusmärk) Kõlakoja kohviku ette. See kohvik on mul rendis veel kümme aastat ja loodan, et oktoobris (kohalikel) valimistel linnapeaks saab keskerakondlane, muidugi mitte (Mihhail) Kõlvart, sest tõenäoliselt selle aasta mais vahetub Keskerakonna juht," lausus Saharov.