EL võib võtta USA tehnoloogiagigantide suhtes leebema hoiaku

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Euroopa Liit (EL) hindab USA tehnoloogiahiiglaste suhtes algatatud uurimisi ümber. Samal ajal tahavad tehnoloogiahiiglased, et USA järgmine president Donald Trump astuks nende kaitseks välja.

Kaks asjaga kursis olevat ametnikku ütlesid, et uurimiste läbivaatamine hõlmab kõiki juhtumeid, mis on algatatud alates eelmise aasta märtsist EL-i digiturgude määruse (DMA) alusel. See tuleb siis, kui Brüsselis alustas Euroopa Komisjon uut viieaastast ametiaega. Järgmisel nädalal naaseb Valgesse Majja veel ka Donald Trump.

"See saab olema uus mäng nende tehnoloogiaoligarhidega, kes seisavad Trumpile nii lähedal ja kasutavad seda meile surve avaldamiseks. Praegu on nii palju asju õhus," ütles üks EL-i kõrge diplomaat.

Kõik otsused ja võimalikud trahvid pannakse läbivaatamise ajaks pausile, kuid tehniline töö juhtumite kallal jätkub edasi, ütlesid ametnikud. Veel kaks EL-i ametnikku ütlesid, et Brüsseli regulaatorid ootavad nüüd poliitilist otsust, et teha lõplikud otsused Google'i, Apple'i ja Meta kohta.

Silicon Valley ärihaid avaldavad juba avalikult optimismi Donald Trumpi uue ametiaja suhtes ning loodavad, et järgmine USA administratsioon leevendab äriajamist segavaid regulatsioone. Euroopa poliitikud kutsuvad samas komisjoni üles USA survele vastu seisma.

Meta juht Mark Zuckerberg kutsus aga eelmisel reedel Trumpi üles lõpetama Brüsseli poolset trahvide määramist. EL on varem trahvinud Metat konkurentsireeglite rikkumise eest.

Zuckerberg ise teatas hiljuti, et Meta lõpetab faktikontrolli programmi, mis võib olla EL-i reeglite vastuolus. Samas ütles Zuckerberg, et on kindel, et Trumpi administratsioon kaitseb Ameerika firmade huve.

Euroopa Komisjon teatas, et on täielikult pühendunud reeglite jõustamisele ning käimasolevad juurdlused polnud veel tehnilisel tasemel valmis. Ees seisavad kohtumised, et hinnata uurimiste üldist valmisolekut.

Tehnoloogiahiiglased peavad praegu järgima EL-i digiturgude määrust, selle eesmärgiks on konkurentsi suurendamine digitaalses reklaamis, veebipõhises otsingus ja rakenduste ökosüsteemides. EL tahab sellise tehnoloogiaseaduse abil suurendada vaba konkurentsi ja reguleerida firmade tegevust.

Samas on tehnoloogiahiiglaste suhtes karmi hoiaku võtnud Margrethe Vestager ja Thierry Breton komisjonist nüüdseks lahkunud. Üks asjaga kursis olev inimene ütles ajalehele Financial Times, et prioriteedid võivad muutuda, kuna reeglid tulevad eelmisest komisjonist.