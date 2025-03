Euroopa riskib USA tehnohiide kammitsedes suuremate Trumpi tariifidega

Euroopa Komisjonil on pooleli menetlused seoses USA suurte tehnoloogiaettevõtetega, mille tähtajad on kukkumas. Kui Euroopa peaks otsustama tehnohiide piirata või trahvida, võib see avada uue rinde USA president Donald Trumpi alustatud kaubandussõjas, kirjutab Politico.

Euroopa Komisjonil on pooleli mitmed Apple'i, Meta ja Google'iga seotud menetlused.

Alates kolmapäevast peab komisjon hakkama võtma vastu otsuseid, kas USA suurettevõtted on rikkunud EL-i digitaalse konkurentsi määrust (DMA). Ettevõtteid võivad ees oodata kuni 10 protsendi suurused trahvid nende ülemaailmsest tulust.

DMA jõustus eelmise aasta alguses ja seab eesmärgiks konkurentsi suurendamise digitaalses reklaamis, veebipõhises otsingus ja rakenduste ökosüsteemides.

Viimastel nädalatel on aga DMA langenud USA presidendi Donald Trumpi kriitika alla. Trumpi sõnul on määrus loodud Ameerika ettevõtetelt väljapressimiseks. Valge Maja on ähvardanud vastuseks määrusele kehtestada täiendavad tariifid.

Kuid Euroopa Komisjoni käed on seotud – tähtaeg, milleks komisjon peab Apple'ile teatama, kuidas ettevõte peaks oma tooteid ja teenuseid konkurentidele avama, on kolmapäeval ehk 19. märtsil.

Tavaliselt poleks taoline olukord vastuoluline, tegemist oleks protseduurilise sammuga saada ettevõte uut määrust järgima. Kuid iga otsus, mis piirab USA tehnoloogiaettevõtteid, võib vihastada Trumpi.

Komisjon peab aga kinni pidama tähtaegadest menetluste lõpetamiseks.

EL-i ametnikud on korduvalt lubanud, et vähemalt Apple'i ja Meta osas on peagi otsused tulemas.

"Komisjon langeks kriitika alla, kui näib, et ta kasutab geopoliitilistel põhjustel teadlikult pehmet lähenemisviisi," ütles Euroopa reguleerimise keskuse uuringute direktor Zach Meyers.

Seoses pingelise geopoliitikaga on komisjoni juhtkond viimastel nädalatel püüdnud pingeid maandada, väites, et tema lähenemine ei ole Ameerika-vastane. "[EL-i digiturgude määrus] ei ole suunatud USA ettevõte vastu," kirjutasid volinikud Teresa Ribera ja Henna Virkkunen selle kuu alguses ühele USA seadusandjale, rõhutades, et EL-i eesmärk on tagada nõuete täitmine, mitte määrata trahve.

EL-il on praegu pooleli kokku kuus menetlust Apple'i, Meta ja Google'i vastu seoses DMA eri osade mittejärgimisega.

Apple'iga seoses on pooleli kolm menetlust, lisaks seisab firma silmitsi Euroopa Komisjoni korraldusega avada oma andmed konkurentidele.

Järgmisel nädalal peab komisjon viima lõpule menetluse seoses Apple'i rakendustepoe (App Store) reeglitega. Rakenduste arendajad väidavad, et praegused reeglid takistavad neil juhtida kliente eemale Apple'i maksesüsteemist ning kurdavad ka tasude üle, mida ettevõte arendajatelt küsib.

Kaks juhtumiga kursis olevat inimest, kes soovisid jääda anonüümseks, ütlesid, et Apple'it ootab tõenäoliselt ees otsus määruse rikkumises, millega võib kaasneda trahv.

Metaga seoses toimub menetlus, mille komisjon peaks järgmise paari nädala jooksul lõpetama. Menetlus on seotud reeglitega, mis puudutavad ettevõtte makse- ja nõusolekureegleid.

Teine Apple'iga seotud ​​​​menetlus, mis käsitleb samuti selle rakendustepoodi puudutavaid probleeme, peaks lõppema sel suvel.

Komisjon hindab praegu ka Apple'i vastust seoses brauseri eeskirjade võimaliku rikkumisega.

Google seisab jätkuvalt silmitsi kahe menetlusega seoses oma otsinguteenuse ja rakendustepoega.

Igale rikkumisotsusele lisatakse tegevuse lõpetamise korraldus ja ettepanek rikkumise heastamiseks. EL võib määrata ka trahve, mis ulatuvad kuni 10 protsendini ettevõtte ülemaailmsest tulust, korduvate rikkumiste korral aga 20 protsendini.

Väidetavalt oli määruse loomise eesmärk peatada Euroopa tehnoloogiasektori ülevõtmine käputäie tehnohiiglaste poolt.

Sajad arendajad ja digiteenuste pakkujad – nii Ameerikast kui Euroopast – ootavad, et näha, kui rangelt komisjon määrust jõustab.

Mitmel ettevõttel on tooted turuletoomiseks valmis, kuid need tulevad turule alles siis, kui komisjon annab selguse, millised on lõplikud rakendustepoega seotud muudatused, ütles üks Euroopa mänguarendaja.