Läti otsib raha Rootsi firmalt Läti metsamaa ostmiseks

Läti otsib eelarveväliseid võimalusi, et osta ära maa, mille Rootsi metsanduskontsern Södra on oma Baltimaade äri lõpetamise tõttu Lätis müüki pannud. Peaminister Evika Silina arvates on üks võimalus asutada fond, kuhu saaks panustada iga Läti elanik.

Rootsi metsanduskontsern Södra riputas viie päeva eest oma kodulehele teate, et Eestis ja Lätis pannakse müüki 153 000 hektarit maad, millest suurem osa asub Lätis. Läti metsatööstuse föderatsiooni andmeil on Lätis Södral ligi 137 000 hektarit maad, millest 100 000 on kaetud metsaga. Läti jaoks on väga tähtis, kes on maa omanik ja mis sellega tehakse, sest müüdav maa moodustab kaks protsenti kogu Läti maast üldse, suur osa metsast jääb Latgalesse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Omandi väärtus on väga suur. Riik tõenäoliselt pole valmis eraldama seda summat oma eelarvest. Meil on küll metsade haldaja - aktsiaselts Läti Riigimets, kuid temagi ei suuda seda maad ära osta. Seetõttu tuleb mõelda, millised võiksid olla teised rahastusvariandid," ütles Läti metsatööstuse föderatsiooni tegevjuht Arturs Bukonts.

Läti juhtide sõnul kaalutakse, kuidas saaks selle maa Läti riigi omaks. Hõlmab ju mets nii loodusressurssi, äri kui ka turvalisust. Esialgseil andmeil võiks maa maksta pool miljardit kuni miljard eurot.

"Valitsus peab olukorda põhjalikult hindama. Oluline on nii majanduslik pool kui ka palju räägitud ressursiküsimus," ütles Läti president Edgars Rinkevics.

Idee on veel toores, kuid üks mõte on moodustada fond, kuhu saaks investeerida kõik Läti elanikud ja firmad. Võimalus on investeerida ka pensionifondide raha. Teiste riikide näitel kujuneks metsanduse valdkonnas kasv stabiilseks, kuid Läti rahandusministeeriumi hinnangul võib olla keeruline fondihaldajatega kokkuleppele jõuda, sest Lätis on neid seitse.

"Loomulikult kaalume, kui valitsus saab sellise ettepaneku tõenäoliselt müüjalt. Kuid praegu võin öelda täiesti kindlalt, et eelarveraha pole võimalik sellesse investeerida. Tuleb leida eelarveväliseid võimalusi ja anda võimalus metsa osta meie oma elanikele," ütles Läti peaminister Evika Silina.

Samas ei usuta Lätis, et Södra lahkumis- ja müügiotsus tooks kaasa suuri muutusi Läti metsa- või puidutööstuses.

"Ei näe Södra otsuse järel meie majandusharule erilisi riske. Küsimus on pigem selles, kas suudame riigina piisavalt kiiresti tegutseda, et leida lahendus, millest võidaksid nii metsatööstused kui ka laiemalt kogu ühiskond," lisas Arturs Bukonts.

Södra kontserni esindajad teatavad küll, et neil pole müügiga kiiret, kuid sobiva lahenduse otsimine ei pruugi Lätis ruttu käia. Praegu kuulub umbes pool Läti metsamaast riigile, ülejäänu on erakätes.