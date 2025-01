Ministeerium plaanib 100 000 eest eestikeelsele haridusele üleminekut tutvustada

Haridus- ja teadusministeerium kuulutas välja hanke, et sõlmida 100 000 euro suurune raamleping kommunikatsiooniteenuse osutajaga, et tutvustada kahe aasta jooksu eestikeelsele haridusele üleminekut.

"Eestikeelsele haridusele üleminek on Eesti jaoks üks olulisemaid reforme, mille mõju ulatub haridusvaldkonnast kaugemale, hõlmates kogu ühiskonda," ütles haridus- ja teadusministeeriumi eestikeelsele õppele ülemineku kommunikatsiooni juht Anna Tisler-Lavrentjev.

"2024. aastal lasteaedades ning esimestes ja neljandates klassides alanud üleminek on märgiline samm, mis loob kõigile lastele aluse kvaliteetseks hariduseks, avardab võimalusi tööturul ning edendab ühiskonna sidusust. Nii ulatusliku muudatuse elluviimiseks on oluline, et protsessidesse oleksid kaasatud võimalikult paljud oma ala eksperdid," märkis Tisler-Lavrentjev.

"Riigihanke eesmärk on leida haridus- ja teadusministeeriumile kommunikatsioonipartner, kes aitaks ellu viia avalikkusele suunatud kommunikatsioonitegevusi eestikeelsele haridusele ülemineku teemade tutvustamiseks. Koostöös ministeeriumiga hõlmavad tegevused eeskätt visuaalide kujundamist, foto- ja videomaterjali tootmist ning sotsiaalmeediakampaaniate elluviimist – just neid töid, mida tavaliselt tellitakse väljastpoolt, kui ministeeriumil endal puudub vastava töö eest vastutav spetsialist," lisas Tisler-Lavrentjev.

"Hankes on ette nähtud ka loovkirjutamine, kommunikatsioonisõnumite väljatöötamine, artiklite kirjutamine, mõjuisikute kaasamine, mida vajatakse mahukamate teavitustegevuste elluviimiseks," ütles Tisler-Lavrentjev.

"Kommunikatsioonitegevuste eesmärk on lisada eesti keele õppimisele positiivseid ja elulisi vaatenurki, luues teaduslikult põhjendatud ja julgustava arusaama reformi vajalikkusest. Peamine fookus on keeleõppega seotud arutelude soodustamisel, pakkudes praktilisi ja julgustavaid näiteid. Rõhutatakse edulugusid, isiklikke kogemusi ja tegelikke juhtumeid, mis näitavad, kuidas keeleõpe aitab saavutada paremaid tulemusi hariduses ja suurendab võrdseid võimalusi," lisas Tisler-Lavrentjev.

Kõigil soovijail on võimalik 100 000 euro suuruses raamhankes osaleda, esitades pakkumise 27. jaanuariks.

Pakkujaid hindab ministeerium lähtuvalt kommunikatsiooniteenuse tunnitasust, minutise videoklipi valmistamise maksumusest; 3000-tähemärgise kirjutise, ehk näiteks arvamusloo, artikli, intervjuu või sotsiaalmeediapostituse, maksumusest ja viimase kolme aasta tehtud töödest.