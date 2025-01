Itaalia keskpanga juht: sõjalised kulutused ei too pikaajalist majanduskasvu

Sõjalised kulutused ja relvatootmine ei aita kaasa pikaajalisele majanduskasvule, hoiatas Itaalia keskpanga president Fabio Panetta. NATO riikides on alanud intensiivsed arutelud kaitsekulude tõstmise ja selle arvel relvavarude suurendamise üle.

"Sõda ei saa tuua õitsengut," ütles Panetta neljapäeval Bolognas katoliiklikule organisatsioonile peetud kõnes, märkides, et mis tahes relvatootmisest tuleneva lühiajalise majandusliku hüppe kaalub pikemas perspektiivis üles infrastruktuurile, masinatele, toorainele ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele tekitatud kahju.

Ülemaailmsed kulutused relvadele on viimastel aastatel pidevalt kasvanud ning USA ametisseastuv president Donald Trump on kutsunud NATO liikmesriike üles suurendama oma kulutusi veelgi, tõstes need viie protsendini sisemajanduse kogutoodangust (SKT).

Itaalia kuulub alliansi nende liikmete hulka, kelle kaitsekulutused jäävad märkimisväärselt alla kümne aasta eest kokkulepitud praeguse eesmärgi – kahe protsendi SKT-st.

"Sõjavarustuse tootmine ei aita suurendada riigi kasvupotentsiaali," ütles Euroopa Keskpanga nõukogu liige Panetta. "Pealegi on eksitav seostada tehnoloogilist progressi sõjaliste kulutustega," lisas ta ja nimetas sõda "tagurpidi arengu vormiks".

Panetta viitas andmetele, mis näitavad, et konfliktid maailmas on viimase 15 aasta jooksul sagenenud ja jõudsid 2023. aastal suurima arvuni pärast Teist maailmasõda.

Suuremate sõjaliste kulutuste toetajad viitavad ohule, et Venemaa võib rünnata mõnda NATO riiki pärast Ukrainat, samas kui vastased leiavad, et raha tuleks kulutada sellistele valdkondadele nagu tervishoid, haridus ja heaoluühiskond.

Panetta hoiatas ka kasvavate majandusliku protektsionismi riskide eest, mida õhutavad Trumpi kavandatavad tollitariifid Hiinast, Euroopast ja teistest riikidest pärit impordile. "Prioriteediks peab olema globaalse majanduse säilitamine, mis jääb rahvusvahelisele kaubandusele avatuks," ütles ta.