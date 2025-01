OSCE saadab Eestisse ekspertmissiooni veelkord e-valimisi uurima

Pärast seda, kui kevadel ei võtnud riigikogu päevakorda osa liikmete kollektiivset kirja, mis taotles OSCE hinnangut e-valimiste süsteemile, saatis EKRE-t esindav riigikogu juhatuse liige Arvo Aller septembris sisepöördumise Euroopa julgeoleku- ja koostööorganisatsiooni (OSCE) demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo (ODIHR) poole taotlusega hinnata Eestis kasutatava e-valimiste süsteemi vastavust demokraatlike valimiste põhimõtetele.

Järgnes suur ja sügav vaikus, kuni välisministeeriumisse saabus teade, et Eestisse tuleb 11.-13. veebruarini ekspertmissioon e-valimiste uurimiseks. Eesti alaline esindaja OSCE juures Kaja Tael ütles, et taolises missioonis ei ole midagi tavatut.

"ODIHR ehk siis eesti keeles öeldud demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste alamorganisatsioon OSCE-s, tema üks põhiülesandeid ongi demokraatia nii-öelda järelevalve, ja valimised on kahtlemata üks kõige olulisemaid osi demokraatiast. See tõepoolest on tavapärane, et ODIHR-i poole pöördutakse niisuguste palvetega, sest OSCE liikmesriigid peaksid võtma ODIHR-i kui usaldusväärset abimeest oma ühiskonnaelu jälgimisel ja korraldamisel," selgitas Tael.

Arvo Aller on sündmuste käiguga rahul.

"Ka opositsioonis olles on võimalik e-valimistele tähelepanu pöörata, nende õigsust kontrollida ja ehkki Euroopa veskid jahvatavad hästi aeglaselt, on siiski hea meel, et see on seal lõpuks võetud menetlusse," ütles ta.

Alleri sõnul ootavad nad missioonilt selgust valimiste ühetaolisuse ja läbipaistvuse põhimõttes. "Nii nagu meil põhiseaduses on kirjas, et valimised peavad olema ühetaolised ja läbipaistvad, hilisemalt kontrollitavad, et just sellele tähelepanu pöörata, et kuidas need etapid on kajastatud e-valimistes ja kuidas on see kontrollitavus. Praegu on ikkagi oluline see, et meid on märgatud, meie kirjale on reageeritud."

2023. aasta valimiste järel tegi ODIHR-i delegatsioon Eestile mõned märkused.

Valimisteenistuse juht Arne Koitmäe ütles, et mitu ettepanekut on ka arvesse võetud ja lisas: "Tuleb ikkagi märkida, et ODIHR-i raport ei olnud negatiivne, kuid kuna missiooni koosseisus oli väga hea ekspert, siis oskas ta ka juhtida tähelepanu paljudele asjadele, mida võiks teha teistmoodi või siis paremini."

Ka saabuva missiooni töö on Koitmäe arvates kindlasti professionaalne.

"Kuna delegatsiooni juhil proua Maueril on ka väga laialdane kogemus e-hääletamise vallas ja ta on osalenud ka Euroopa Nõukogu 2017. aasta e-hääletamise soovituste väljatöötamisel, siis on tal kindlasti omad tähelepanekud ja ettepanekud. Selles mõttes ma ootan huviga seda tulemust."

"ODIHR on meile abimees ja neil on võimalik koostada endale usaldusväärne ekspertmeeskond, kelle õiguslikust hinnangust olukorrale võib Eesti avalikkusel kindlasti abi olla," sõnas ka Kaja Tael.