Tsahkna: ka Euroopa peaks kaaluma Tiktoki keelustamist

Tsahkna sõnul on viimastel aastatel ka Euroopas näha, kuidas Tiktoki vahendusel levitatakse desinformatsiooni, võltsuudiseid ja mõjutatakse valimistulemusi.

"Kõige selgem näide sellest tuli alles hiljuti Rumeeniast, kus presidendivalimistes esimese vooru tulemused tühistati, sest tuvastati Venemaa sekkumine valimistesse põhjaliku internetikampaania korraldamise kaudu," ütles Tsahkna.

Tsahkna märkis, et rakendused nagu Tiktok ei vahenda tasakaalustatud informatsiooni, vaid võimaldavad efektiivselt levitada kallutatud infot. "TikTok ei ole meedia, vaid mõjutusrelv," lausus ta.

Minister juhtis tähelepanu, et Tiktok kogub kasutaja kohta rohkelt andmeid, kuid ei ole selge, kes võivad andmetele ligi pääseda.

"Kuivõrd Tiktok kuulub Hiina ettevõttele, on õigustatud kartus, et andmed võivad jõuda Hiina võimude kätte. Ka välisluureameti mulluses aastaraamatus öeldakse, et Tiktok kogub ulatuslikult infot, mis võib olla kasulik luureinfo kogumisel, väljapressimiseks, samuti ka küberrünnete jaoks," rõhutas välisminister.

"Kõige eelneva valguses tuleb julgeolekuriske arvesse võttes kaaluda TikToki keelamist ka Euroopas. Samal ajal tuleb demokraatlikes riikides jätkata arutelusid selle üle, kuidas seista edukalt vastu tehisarul põhinevate vaenulike suhtlusrobotite pealetungile, mille selge eesmärk on sekkuda demokraatlikesse protsessidesse," ütles Tsahkna.

Pühapäeval sulges Tiktok USA kasutajatele ligipääsu platvormile, kuna riigi ülemkohus jättis jõusse kongressi eelnõu, mis nõuab, et riigi julgeolekuhuvide kaitsmiseks katkestaks Tiktok USA turul edasi tegutsemiseks omandisuhte Pekingiga.

Esmaspäeval ametisse asuv Donald Trump on öelnud, et tõenäoliselt annab Tiktokile 90 päeva pikendust.