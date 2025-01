Tiktok sulges USA kasutajatele rakendusele ligipääsu

Rakenduse avamisel kuvatakse kasutajale tekst, mis ütleb, et Tiktoki keelava seaduse tõttu ei saa seda hetkel USA-s kasutada ning "Meil on vedanud, et president Trump on andnud märku, et töötab lahendusega ametisse asumise järel Tiktokile ligipääsu taastamiseks."

USA-s 170 miljoni kasutajaga Tiktok hoiatas juba laupäeval, et kui president Joe Biden ei kutsu USA justiitsministeeriumit üles rakendust keelavat seadust mitte jõustama, lõpetab see pühapäevast tegevuse. Bideni administratsioon on öelnud, et keelu seaduseks allkirjastamine jääb järgmise presidendi otsustada.

Esmaspäeval ametisse asuv Donald Trump on öelnud, et tõenäoliselt annab Tiktokile 90 päeva pikendust.

Kasutajate teatel on rakendus eemaldatud nii Apple'i kui Google'i rakenduste poest ning ka Tiktoki veebilehel ei saa videoid mängida.

"Kõige tõenäolisemalt saab teha 90-päevase pikenduse, sest see on asjakohane," ütles Trump NBC Newsile. "Kui ma seda otsustan, siis tõenäoliselt teatan sellest esmaspäeval."

Valge Maja teatas, et otsus jääb uuele presidendile. "Me ei näe põhjust, miks Tiktok või teised ettevõtted peaksid tegutsema lähipäevil enne kui Trumpi administratsioon esmaspäeval ametisse asub," ütles Valge Maja pressiesindaja Karine Jean-Pierre.

Ettepaneku Tiktoki keelustamiseks tegi seejuures Trump ise 2020. aasta keskel, nõudes rakenduse müümist mõnele USA firmale. Trumpi määruse tunnistas kohus aga kehtetuks.

Erinevatest kongressis tehtud ettepanekutest rakenduse piiramiseks jäi kehtima vaid üks.

Reedel jättis USA ülemkohus ükshäälse otsusega jõusse kongressi eelnõu, mis nõuab, et riigi julgeolekuhuvide kaitsmiseks katkestaks Tiktok USA turul edasi tegutsemiseks omandisuhte Pekingiga.

Rakenduse omanikfirma ByteDance on Tiktoki müümisest keeldunud. Hiina kompartei on sundmüügi vastu, eelistades hoida Tiktoki patenteeritud algoritmi ja lähtekoodi Hiina kontrolli all.

Tiktoki keelamise vastu on sõna võtnud platvormil tegutsevad sisuloojad ja sõnavabaduse kaitsjad, kes näevad seda tsensuurina.