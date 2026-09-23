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Eesti ootab Prantsusmaalt selgitust, miks oli vaja Usmanov sanktsioonidest vabastada

Eesti
Välisminister Margus Tsahkna maailmakoristuspäeval .
Välisminister Margus Tsahkna maailmakoristuspäeval . Autor/allikas: Välisministeerium / Flickr
Eesti

Prantsusmaa peaks selgitama oma tegevust, miks ta survestas Euroopa Liitu tühistama Vene-Usbeki miljardäri Ališer Usmanovi suhtes kehtestatud sanktsioonid, ütles Eesti välisminister Margus Tsahkna teisipäeval uudisteagentuurile Reuters, kirjeldades seda sammu kui vale signaali valel ajal.

Euroopa Liidu riikide suursaadikud leppisid teisipäeval kokku, et eemaldavad kaks Vene oligarhi, Usmanovi ja Mihhail Fridmani, Venemaa-vastaste sanktsioonide nimekirjast. See oli osa kompromissist, millega pikendatakse sanktsioone ülejäänud ligikaudu 3000 nimekirjas oleva isiku ja üksuse suhtes kolme aasta võrra senise poole aasta asemel.

Selle kuu alguses üllatas Prantsusmaa teisi EL-i liikmesriike, kui hakkas nõudma Usmanovi eemaldamist EL-i sanktsioonide nimekirjast, viidates riikliku julgeoleku kaalutlustele.

"Üks riik esitas väga jõulise seisukoha, et need kaks inimest tuleb sanktsioonide nimekirjast eemaldada, vastasel juhul kaotame tegelikult kogu sanktsioonirežiimi," ütles välisminister Tsahkna Reutersile ÜRO Peaassamblee kõrvalt antud intervjuus. "See on täiesti vale sõnum," lisas ta.

"Nad peavad oma tegevust selgitama. Mingit põhjalikku selgitust ei ole antud," tõdes Tsahkna.

Eesti ja Läti, mis tegutses kõige jõulisemalt Usmanovi eemaldamise vastu, jäid teisipäevasel hääletusel erapooletuks. Sanktsioonide pikendamine nõuab Euroopa Liidus riikide üksmeelt, ehk et ükski riik otsuse vastu ei oleks.

Prantsusmaa sattus Usmanovi küsimuses Aserbaidžaani surve alla, kus viibib vahi all vähemalt kaks Prantsuse kodanikku, ütlesid kolm Euroopa diplomaati Reutersile eelmisel nädalal. Nende sõnul oli Pariis eraviisiliselt viidanud sellele, et Bakuu kasutab Usmanovi juhtumit väljapressimiseks seoses Aserbaidžaanis kinni peetava kahe Prantsuse kodanikuga. Bakuu on selle väite tagasi lükanud. Ei ole ka selge, mis seos on Aserbaidžaanil, mille suhted Venemaaga on jahenenud, Usbekistani ja Venemaa topeltkodakondusega Usmanoviga, et ta sellesse küsimusse sekkus.

Prantsusmaa presidendi kantselei pole aga avalikult kommentaare andnud. Diplomaatide sõnul on just presidendi kantselei selle küsimuse käsitlemisel juhtrolli võtnud.

Usmanovi on pikka aega seostatud Lääne-Euroopas asuvate luksusvaradega, sealhulgas Prantsuse Rivieral asuva varaga. EL kehtestas talle sanktsioonid 2022. aastal, kui Venemaa alustas täiemahulist agressioonisõda Ukrainas.

Mitu Euroopa ametnikku ütles, et Prantsusmaa seisukoht on jätnud nad hämmingusse, kahjustanud Pariisi usaldusväärsust ning raskendanud Euroopa jõupingutusi näidata Venemaa suhtes ühtset rinnet.

"Sanktsioonide nimekirjast eemaldamine saadab väga halva signaali väga valel ajal, kui Venemaa tegelikult suurendab survet Ukrainale ja ründab inimeste tsiviiltaristut," ütles Tsahkna.

Usmanovi kõrval vabastas Euroopa Liit sanktsioonide alt ka teise Vene miljardäri Fridmani, kelle eemaldamist olevat väidetavalt nõudnud Luksemburg.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

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