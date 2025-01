Eesti iseseisvuspäeva kontsertetenduse autorid on Nüganen ja Kaljuste

24. veebruaril Tallinnas Estonia teatri- ja kontserdimajas toimuva Eesti vabariigi aastapäeva kontsertetenduse lavastaja on Elmo Nüganen ja muusikaline juht dirigent Tõnu Kaljuste.

President Alar Karise kõne, kontsertetenduse ja külaliste tervitamise kannab üle Eesti Rahvusringhääling.

"Vabariigi aastapäeva kontsertetenduse kunstilise poole loob presidendi ettepanekul alati mõni väljapaistev muusik ja teatraal koos kunstnikuga. Kas tegemist on rohkem lavastuse või kontserdiga, kas tuleb rohkem mõtlik või helge, kas laval on ainult eesti muusika või ka mujalt maailmast midagi, on tegijate endi otsustada. Ootame huviga, millega üllatavad meid sel aastal Elmo Nüganen, Tõnu Kaljuste ja Kristjan Suits," sõnas presidendi kultuurinõunik Rasmus Puur.

24. veebruari vastuvõtule on kutsutud inimesed paljudelt elualadelt, suurem fookus on seekord kultuuril, sest alanud on eesti raamatu aasta.

Kutsutud on kultuuri- ja sporditegelasi, hariduselu edendajaid, vaimse tervise eest seisjaid, ühiskonnategelasi, poliitikuid, riigiametnikke ja Eestisse akrediteeritud suursaadikud.

Riigikogu liikmetest on tänavu vastuvõtule kutsutud juhatus, komisjonide esimehed ja aseesimehed, fraktsioonide esimehed ning osad parlamendiliikmed, kes pole varasemalt riigikogu liikme ametis olles vastuvõtule kutset saanud.

Loomingulise meeskonna tuumiku moodustavad lisaks Nüganenile ja Kaljustele veel kunstnik Kristjan Suits ning produtsent Priit Mikk.

Eesti inimeste kodudesse jõudvat teleülekannet Estonia teatri- ja kontserdimajast vahendavad saatejuhid Anu Välba ja Marko Reikop, teleülekande produtsent on Margus Saar.

Vabariigi aastapäeva eel tunnustab Karis riiklike teenetemärkidega inimesi, kes on oma töö ja pühendumusega aidanud muuta Eesti elu paremaks ning ka Eesti sõpru, kes on andnud panuse koostöö edendamisse.

22. veebruaril toimub Tallinna Muusika- ja Balletikoolis MUBA teenetemärkide pidulik üleandmine, mida näeb Eesti Rahvusringhäälingu tele-eetris 24. veebruaril.