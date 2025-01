Soome on OSCE juubeliaastal kriisis organisatsiooni eesistuja

Soome on sel aastal Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) eesistuja. Eesistumise keskmes on Ukraina toetamine ning kuna ka Venemaa on jätkuvalt organisatsiooni liige, siis võib Soome välisministri hinnangul konsensuse leidmine väljakutseks osutuda.

OSCE tervis ei ole kiita. Alates 2021. aastast ei ole õnnestunud heaks kiita isegi organisatsiooni eelarvet ja Venemaa esindajaga ei taha suurem osa liikmetest ühes ruumis olla.

Soome välisminister Elina Valtonen ütles neljapäeval OSCE liikmeriikidele Soome eesistumise põhimõtteid tutvustades siiski, et OSCE-d on võimalik töös hoida ja isegi arendada.

"Organisatsioon toimib muidugi konsensuse põhimõttel, ja see on omamoodi väljakutse, aga ka Venemaa agressioonisõja ajal oleme suutnud organisatsiooni elus hoida, põhiülesannetega on hakkama saadud ja nii jätkub ka edaspidi," ütles Valtonen Ylele. "Kui sünge olukord praegu ka poleks - sellega ajalugu ei lõppe."

"Ukraina territoriaalse terviklikkuse, suveräänsuse ja sõltumatuse toetamine on OSCE töö ja meie eesistumisaja keskmes," ütles Valtonen. Ta rõhutas, et liikmesriikide elanikel on õigus elada vaba ja rahulikku elu demokraatlikus õigusriigis.

Valtoneni sõnul tuleb tagada, et liikmesriikide ühised põhimõtted ei muutuks ainult kaugeks mälestuseks ja tuletas meelde, et hästi toimiv OSCE on kõiki liikmesriikide ühisel vastutusel.

Soome loob oma eesistumise ajal töörühma, mis hakkab kavandama organisatsiooni tulevikku. Ettepanekud peavad valmis saama aasta lõpuks.

Soome loob ka ühise fondi, kus liikmesriigid saavad vabatahtlikult osaleda. Valtoneni sõnul ei asenda see organisatsiooni eelarvet, aga peaks toetama OSCE toimimist.

Soome teeb ka ettepaneku, et edaspidi toimuksid OSCE aastakoosolekud peakorteris Viinis ja neid tuleks rahastada organisatsiooni ühisest eelarvest.

Suvel plaanib Soome korraldada Helsingis ka OSCE 50. sünnipäeva tähistamise.

Tänavu möödub 50 aastat OSCE loomisest Helsingi lõppaktiga ja seetõttu plaanis Soome võtta endale juubeliaastaks eesistjua kohustused ja seda tähtpäeva ka vääriliselt tähistada. 2021. aastal kiitis teiste seas ka Venemaa Soome eesistumise heaks.

Vene välisminister Sergei Lavrov märkis detsembris organisatsiooni välisministrite kohtumisel Maltal, et Venemaa andis heakskiidu Soomele siis, kui Soome oli veel erapooletu.