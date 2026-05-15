OSCE uurib Ukraina laste militariseerimist Venemaa poolt

Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) enam kui 40 osalevat riiki on käivitanud mehhanismi, mille abil uurida Ukraina laste ideoloogilist mõjutamist ja militariseerimist Venemaa poolt.

Sellest teatas neljapäeval Ukraina välisminister Andri Sõbiha.

"Ma tervitan OSCE Moskva mehhanismi käivitamist 41 osaleva riigi poolt, et dokumenteerida Ukraina laste ideoloogilist mõjutamist ja militariseerimist Venemaa poolt," ütles minister.

Sõbiha rõhutas, et Venemaa mitte ainult ei röövi Ukraina lapsi, vaid püüab ka kustutada nende identiteeti ja pöörata neid omaenda kodumaa vastu.

Ukraina välisminister tõi välja, et 11. mail toimus Brüsselis Ukraina laste tagasitoomise rahvusvahelise koalitsiooni kõrgetasemeline kohtumine, et töötada välja uusi praktilisi samme Venemaa poolt röövitud laste tagasitoomiseks ja nende vastu toime pandud kuritegude eest õigluse tagamiseks.

"Ukraina on tänulik kõigile OSCE osalevatele riikidele, kes seisavad laste, õigluse ja inimlikkuse poolel. Täna andis OSCE veel ühe olulise panuse Venemaa sõjakurjategijate vastutusele võtmisesse," sõnas välisminister.

Eelkõige võimaldab niinimetatud Moskva mehhanism kümne või enama OSCE osaleva riigi rühmal moodustada sõltumatute ekspertide missiooni, et uurida eriti tõsiseid ohte inimõigustega seotud kohustuste täitmisele mõnes osalevas riigis.

Sellise missiooni ülesandeks on asjakohaste faktide tuvastamine, aruande koostamine ja potentsiaalselt soovituste andmine võimalike lahenduste osas.

Ukrinformi andmetel kehtestas Euroopa Liit viimati 11. mail sanktsioonid 23 isikule ja üksusele seoses Ukraina laste sunniviisilise ebaseadusliku küüditamisega.