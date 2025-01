Hiinas välja antud patentidest ilmneb siht merealuseid kaableid lõhkuda

Newsweek tegi ülevaate hiinakeelsetest patenditaotlustest ning ilmnes, et Hiina insenerid on leiutanud seadmeid, mille abil merealuseid sidekaableid kiiresti ja odavalt lõhkuda.

Merekaableid on lõhutud nii Läänemeres, Norra rannikul kui Taiwani ümbruses ning enne kahjustamist on samas piirkonnas liikunud Hiina või Venemaa laevu, mistõttu on need riigid peamised kahtlusalused ja tõstatunud on küsimus, kas tegu on sabotaažiga, kirjutas Newsweek.

Sidekaablitel on maailmas üha tähtsam roll andmeühenduste ja internetiteenuste pakkumises. Ehkki merekaablite lõhkumiseks mõeldud ankrulaadsete esemete patentide omandamine ei tähenda, et neid kasutati just kõnealuste juhtumite puhul, viitab see merendusekspertide hinnangul huvile nende läbilõikamise vastu.

Lishui ülikooli insenerid töötasid 2020. aastal välja lohistatavat tüüpi veealuse kaablilõikamise seadme. Autorid kirjutasid, et teaduse ja tehnoloogia areng toob kaasa üha rohkemate sidekaablite paigaldamise mere põhja ning mõnikord tuleb need hädaolukorras läbi lõigata. Insenerid tõid välja, et traditsiooniline lõikemeetod eeldab esmalt kaablite asukoha tuvastamist ja seejärel nende väljakaevamist, et need läbi lõigata ning kogu see protsess on keeruline ja kulukas.

"Vaja on kiiret ja odavat merealuste kaablite lõikeseadet, et seda ülesannet täita," kirjutasid Zhang Shusen, Dai Ying, Fu Changrong, Gao Zikun, Li Xuping and Ji Guangyao.

See leiutis põhines varasemal, 2009. aastal esitatud patenditaotlusel pukseeritavat tüüpi ookeani lõikeseadme jaoks, mille koostasid Hiina riikliku ookeanivalitsuse Lõuna-Hiina mere valdkonna mereinsenerid. Toonase taotluse autorid tõid seadme vajalikkuse põhjenduseks illegaalsete merekaablite olemasolu, mis tuleb hävitada. Mõlemad patenditaotlused lükati teadmata põhjusel tagasi.

Norra merealuste kaablite ekspert, kes teema tundlikkuse tõttu soovis anonüümseks jääda, nimetas põhjendust, nagu lõikeseadet oleks tarvis ebaseaduslike kaablite hävitamiseks, absurdseks, sest meetod on juhuslik ja võib kahjustada ka vajalikke sidekaableid.

Ekspert rääkis, et kaablite lõhkumine pole täiesti uus asi, sest kahtlustatakse, et Venemaa on oma laevu aastakümneid ankrute abil veealuse infrastruktuuri kahjustamiseks kasutanud.

USA Pennsylvania ülikooli Kleinmani energiapoliitika keskuse vanemteadur Benjamin L. Schmitt ütles, et kindlasti on Hiinal tehniline suutlikkus ja motivatsioon võtta ette selline hübriidoperatsioon, mille käigus kommertslaevu Taiwani ümbruses merealuseks sabotaažiks kasutada.

"Lõppude lõpuks on see trend, mida me jätkuvalt Euroopa vetes näeme ja see peegeldab ka muid hiljutisi intsidente [Taiwani] väina piirkonnas, näiteks 2023. aastal väidetava Hiina kalalaeva poolt Matsu saartele viivate sidekaablite läbilõikamine," tõi Schmitt välja.

Asjaolu, et Hiina teadlased on taotlenud niisuguse kaablilõhkumise jaoks mitut tehnilist patenti, ainult suurendab Schmitti sõnul kahtlust, et Pekingil ei pruugi olla ainult motivatsioon selliseid merealuseid sõjalisi operatsioone läbi viia, vaid ta võib ka aktiivselt selleks võimalusi välja töötada.

"See on kiireloomuline probleem," sõnas Cornelli ülikooli süsteemitehnoloogia programmi ning Sibley mehaanika- ja kosmosetehnika kooli abiprofessor Gregory Falco.

Tema hinnangul saab seda tehnoloogiat kasutada tõepoolest ka vanade kaablite eemaldamiseks, kui sukeldujaid ega kaugjuhitavaid allveesõidukeid pole võimalik rakendada, kuid ilmselgelt hakatakse seda kasutama muudel eesmärkidel.

Schmitti sõnul on ülioluline, et demokraatlikud riigid kogu maailmas reageeriksid merekaablite lõhkumistele selliselt, et heidutada Venemaad ja Hiinat mitte võtma ette tulevikus saranaseid katseid Lääne kriitilist infrastruktuuri kahjustada ja demokraatlikku vastupanuvõimet õõnestada. Ta soovitas, et NATO peaks käivitama konsultatsioonid ja suurendama avamere- ja satelliitseiret, sest tegevusetus üksnes julgustab Moskvat ja Pekingit sabotaažioperatsioone jätkama.

Liu Pengyu Hiina saatkonnast Washingtonist vastas väljaande küsimusele kaablite lõhkumise ja patenditaotluste kohta, et ta ei ole olukorraga kursis, kuid Hiina valitsus on alati toetanud teisi riike ja telekommunikatsiooniettevõtteid, kes rajavad rahvusvahelisi merealuseid kaableid Hiina jurisdiktsiooni alla kuuluvatesse vetesse ning pakkunud neile õiguskaitset.