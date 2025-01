Maapoodide sulgemine Põlvamaal paneb kohalikud keerulisse olukorda

Põlva Coop andis sel nädalal teada, et sulgeb kaks kauplust Räpina vallas – Leevakul ja Verioral. Poole tuhande elanikuga Veriora inimeste jaoks tähendab see, et poodi tuleb hakata käima 15 kilomeetri taha.

Pühapäeva lõuna ajal käis Veriora poe juures vilgas elu. Teiste seas käis hädavajalikku ostmas kolme lapse ema Kersti. Uudis poe sulgemisest tuli talle ootamatult.

"See on väga suur koht selles mõttes, et pood on väga vajalik. Mina sain küll nagu puuga pähe. Väga kurb. Väikesed lapsed on ja lähim pood on umbes 15 kilomeetri kaugusel," rääkis ta.

Leevaku, kus samuti pood suletakse, jääb Räpinast kaheksa kilomeetri kaugusele. Ka Leevaku inimesed võtsid uudise poe sulgemisest raskelt vastu ning kokku kutsuti lausa erakorraline rahvakoosolek, kuhu laupäeva õhtul kogunes poolsada inimest.

"Saame ju kõik aru, et tegemist on eraettevõtjaga. Ma saan aru, et kahjuminumbrid järjest suurenevad. Aga me peame kõik küsima, kuidas me siia jõudnud oleme, sest 2024. aastal on kogu Põlvamaa omavalitsuste kaudu võidelnud riigiasutuste lahkumiste pärast ja see on ju tegelikult tagajärg. Kui ametiasutused, töökohad ja raha läheb, siis ka ostujõudlus väheneb," kommenteeris Räpina vallavanem Enel Liin.

Coop Põlva juhi Kristo Andersoni sõnul on Leevaku ja Veriora kaupluste sulgemise otsust vaagitud üle kolme aasta, kuna mõlemad poed on viimaseid aastaid stabiilselt kahjumis.

"Tulubaasi vähenemise põhjuseks on elanikkonna vähenemine, teine on ostukäitumise muutumine – päris palju oste tehakse keskustest, kus on laiem sortiment ja tihtipeale odavam hind. Oleme juba pea viis aastat nendele kauplustele peale maksnud. Kahjuks on Eesti majandusseis praegu selline," selgitas ta.

Poodide sulgemise järel koondatakse kolm inimest.

Räpina vallas ollakse aga nüüd valmis suurenevaks sotsiaaltöö koormuseks, kuna paljudele elanikele jääb kaugemal olev pood kättesaamatuks.

"Ega siis omavalitsuse käed jäävad lühikeseks just selles mõttes, et iga teenuse pakkumine eeldab teatud raha olemasolu ja see tähendab ka ühe inimese või kahe inimese juurdevõtmist. Tegelikult on see väga-väga suur probleem, sest ka piirkond on suur," tõdes Liin.

Seitse aastat tagasi sulges Põlva Coop poe Leevil. Kohalikud ettevõtlikud elanikud avasid seal aga sisuliselt kohe poe uuesti. Leevil tõdetakse, et poe pidamine on väljakutse.

"Üks asi on, kui sa teed kaupluse valmis, teine asi on seda töös hoida. Stabiilsus. Selleks tuleb mõelda igasuguseid imeasju, et meelitada rahvast, sest iga klient on kulla hinnaga. Ei ole kerge, tööd on palju," rääkis Leevi poe juhataja Eneken Raudsaar.