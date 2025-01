Madise: kortermajade taotlusvoorust osavõtu piiramine oli põhjendamatu

Õiguskantsleril paluti Lääne-Virumaalt hinnata, kas mullu sügisel rikuti Lääne-Virumaa taotlusvoorus korterelamute energiatõhususe taotlusi vastu võttes võrdse kohtlemise põhimõtet, kuna piirati taotlejate juurdepääsu taotluste esitamise veebikeskkonnale.

Madise märkis kirjas taristuminister Vladimir Svetile, et tema hinnangul eirati toetuse taotlemist piirates hea halduse põhimõtteid.

"Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus ei taganud kõikide taotlejate võrdset kohtlemist, kuna taotluste esitamist piirati ilma õigusliku aluseta ja sellega seati osa taotlejaid põhjendamatult eelisolukorda," märkis Madise.

Madise poole pöördunud taotluse avaldajad märkisid, et e-toetuse keskkonda ei olnud võimalik siseneda juba 30–40 minutit enne taotlusvooru avamist ehk enne kümmet hommikul. Kui avaldajad said 10.26 taotlust esitama, lõppesid viis minutit peale seda Lääne-Virumaa taotlusvooru jaoks ette nähtud vahendid ning taotluste vastuvõtmine lõpetati.

Kuigi avaldajad kahtlesid, et tegu võis olla e-keskkonna tehnilise tõrkega, siis õiguskantsleri nõunikud tegid kindlaks, et tehnilist tõrget polnud ning tegu oli RTK poolt teadliku piiranguga (400 kasutajat, nende seas ka RTK töötajad), mis rakendus kell 9.45.

RTK selgitas, et kell 10.23 suurendati kasutajate piirarvu 500-ni ning kell 10.45 piirang kaotati.

Õiguskantsler: taotlejate arvu piirati liiga vara

Madise märkis kirjas Svetile, et kehtiva määruse järgi võib taotluste vastuvõtmist piirata ainult sel juhul, kui esitatud taotluste maht ületab projektide rahastamise eelarve. "Lääne-Virumaa taotlusvooru jaoks ette nähtud eelarve ületati alles kell 10.31, kuid e-toetuse keskkonnale juurdepääsu piirati kella 10.00–10.26. Selline piirang oli põhjendamatu ja selleks puudus õiguslik alus," ütles õiguskantsler.

"Määruses ega ka e-toetuse keskkonna kasutajatingimustes (sealhulgas registri põhimääruses) pole sätteid, mille alusel saaks veebikeskkonna mahust lähtudes piirata toetuse taotlemist," lisas Madise.

Madise sõnul tuleks EISA-l taotlusvoore kavandades ja korraldades arvestada keskkonna piiratud mahuga, sest veebikeskkonnale ligipääsu piiramine ei tohi olla rakendusüksuse ega keskkonna haldaja suvaotsus.

Õiguskantsleri hinnangul pole kohane ka rakendada taotlejate järjekorda suunamise süsteemi, sest see ei taga kõigile isikutele võrdseid võimalusi.

"Soovitan edaspidi lähtuda hea halduse põhimõttest ja arvestada toetuste taotlusvoorude korraldamisel suuremate toetuse taotlemise veebikeskkonna mahtudega ning vajadusel olla valmis operatiivsemalt juba enne tähtaega mahtusid suurendama. Võimaluse korral tuleks taotlusvoorud korraldada eri kuupäevadel. Näiteks on võimalik maakondade taotlusvoorud avada eri aegadel," märkis Madise.

Madise sõnul on kiiruse peale toetuste taotlemisega probleeme olnud varemgi ja enamasti on need olnud seotud sellega, et taotluse esitamise veebikeskkonnas tekib tehnilisi tõrkeid.

Korteriühistud said mullu 28. oktoobril võimaluse taotleda veebikeskkonna kaudu oma korterelamu renoveerimiseks energiatõhususe toetust. Õiguskantsleri poole pöördunud korteriühistutel ei olnud võimalik oma taotlust esitada, sest osa taotlejate ligipääsu veebikeskkonnale piirati juba enne taotlusvooru avanemist.