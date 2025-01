Kõikuv temperatuur lõhkus hiljuti remonditud Piibe maantee lõigu

Vahelduv talveilm on Piibe maantee hiljuti remonditud lõigult teekatte lahti rebinud ning transpordiamet otsib lahendust, kuidas vead parandada. Samal ajal on mujalgi löökauke tekkinud, kuid suuremad parandustööd jäävad kevadesse.

Tänavune talv on olnud vaheldumisi külm ja soe, mistõttu on löökaugud pinnasesse väga varmad tekkima. Piibe maanteel sai sügise alguses tehtud korralik remont, kuid nüüd, veidi enam kui neli kuud hiljem on killustik lahti, sest pinnas laguneb.

"Täna on tõesti seal mingi tehnoloogiline probleem olemas, mida me koostöös töövõtjaga arutame ja tahame kindlasti lahenduse leida, kuidas seda kvaliteeti parandada. Oluline on muidugi ka see, et tehtud tööle on olemas meil kolmeaastane garantii. Paraku täna ei ole võimalik midagi ette võtta ilmastiku pärast. Täna käib meie töövõtja teed vajadusel puhastamas," selgitas transpordiameti teehoiuteenistuse osakonnajuhataja Viktor Kisseljov.

Praegu on transpordiamet algatanud uurimise, millest selgub, kes maksab vea kinni – kas riik või tööd teinud ettevõte.

Löökauke on aga tekkinud mujalegi. Transpordiameti teatel riigiteede väiksemate parandustega juba jooksvalt tegeletakse, aga kohalike teede puhul ootavad omavalitsused praegu pigem kannatlikult kevadet.

"Eriti kruusateed või pinnatud teed saavad väga korraliku koormuse just selle sula ja külmetamise vaheldumise tõttu. Aga hetkel sinna rohtu ei ole, tuleb oodata, kuni kevad tuleb ja siis kiiresti hakata tegelema kas aukude lappimise või ribapindamise või lihtsalt kruusateede greiderdamisega. Tänasel päeval me kahjuks midagi väga teha ei saa," tõdes Anija vallavanem Riivo Noor.

Igakevadiste löökaukude üks põhjustest on asfalteerimine vihma või miinuskraadidega. Selle tagajärjel jääb pinnas poorne ning talihoolduse soolvesi saab seda tasapisi murendama hakata. Teedeinsener Ain Kendra sõnul on võimalik tüüpvigu vältida, aga mitte praeguse rahastuse juures.

"Üks küsimus on see, et me peame kõigi töödega hakkama saama selgelt soojal ajal ja see tähendab, et meil peab peab olema võimekus nende tööde tegemiseks lühikese ajaperioodi jooksul, enne kui sügisvihmad selga tulevad," rääkis ta.

"Täna on olukord see, et seoses teede rahastamisega on asfaldisektoris pooled töötajad juba tööd vahetanud ja kas need õnnestub tagasi saada, on kahtlane," lisas Kendra.