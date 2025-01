Keskerakond on Tallinna kavandatava Savisaare monumendi vastu

"Keskerakond peab Edgar Savisaare mälestuse jäädvustamist väga oluliseks, kuid erakond ei ole Edgar Savisaare MTÜ tegevusega seotud ega toeta nende algatust. Kutsume kõiki, kes kaaluvad reklaamitud idee toetamist, suhtuma sellesse ettevaatlikult ja hoolikalt oma otsust kaaluma," seisab Keskerakonna teates.

Erakond rõhutas, et Savisaare pärandi jäädvustamine peaks toimuma läbipaistvalt, ametlike kanalite kaudu ja austades tema mälestust laiemas ühiskondlikus kontekstis.

"Oleme nõus, et Edgar Savisaar väärib mälestusmärki ja tulevikus see Tallinna linnaruumi kindlasti ka tekib, kuid antud viisil me mälestusmärgi püstitamist ei toeta."

ERR.ee kirjutas jaanuari keskel, et Edgar Savisaare nime kandev mittetulundusühing kogub inimestelt raha, et püstitada pealinna endise linnapea Edgar Savisaare mälestuseks mälestusmärk. Tallinna linn ei tea nendest plaanidest midagi.

"Esialgse kavandi kohaselt kujutab pronksist mälestusmärk Edgar Savisaart toetumas Tallinna sümboliks oleva keskaegse raekoja tornile, millega väljendatakse linnaelanike sügavat tänu Tallinna muutmise eest avatud, sõbralikuks ja elanike vajadusi arvestavaks linnaruumiks. Mälestusmärgi kunstilise lahenduse lõplikuks realiseerimiseks kuulutab MTÜ välja konkursi," seisis Õhtulehes ilmunud reklaamis.

Mälestusmärgi maksumuseks nimetas annetusi koguv MTÜ 29 000 eurot.

Edgar Savisaare MTÜ juhatusse kuuluvad äriregistri andmetel ärimees Juri Saharov ja Vitali Ladõnski, liikmete seas on ka Enno Tamm, kes töötas selle sajandi esimesel kümnendil Põhja-Tallinna ja Pirita linnaosa vanemana, teisel kümnendil aga Tallinna Linnatranspordi (TLT) juhina.

Saharov ütles ERR-ile, et tema linnaga koostööd teha ei kavatse.

Tallinna linnavalitsusest öeldi toona ERR-ile, et nemad ei tea Savisaare mälestusmärgist midagi ning et omaalgatuslikult kuju püsti panemine ei tuleks kõne alla, kuivõrd tegu on alaga, kus muinsuskaitselised nõudmised on väga ranged.