Läkaköha juhtumite kasv tekitas ajutise puuduse täiskasvanute vaktsiinidest

Läkaköha juhtumid on terviseameti andmetel hetkel taas langustrendis, aga huvi vaktsineerimise vastu on kasvanud, mis on tekitanud puuduse täiskasvanute vaktsiinidest. Tuhat vaktsiini peaks saabuma veebruari alguses.

Kümne päeva eest tõi terviseamet välja, et võrreldes aastataguse ajaga oli läkaköha juhtumite arv ligi üheksa korda kasvanud. Tänaseks on juhtumeid taas vähem, kuid mitmeid kooli- ja lasteaedade koldeid siiski on, kinnitas terviseameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas.

Ravimiameti sisse- ja väljaveo järelevalve büroo juhataja Marko Tiisleri sõnul peaksid uued vaktsiinid Eestisse jõudma veebruari alguses.

"Raviasutustes võivad teatud kogused olla, aga need seisud on muutlikud, sest inimeste huvi vaktsineerimise vastu on praegu suurenenud. Positiivne uudis on see, et tootja on öelnud, et veebruari alguses tuleb meile tarne ja ma tean, et raviasutused on juba oma tellimused hulgimüüjale teinud ja see tähendab, et inimesed saavad minna vaktsineerimiskeskusesse ilusti vaktsineerima," ütles ta.

"Tootja on kinnitanud, et järgmise tarnega tuleb 1000 annust, mis on kõik jaeturule, sealjuures haiglate vaktsineerimiskeskustesse. Ühtlasi on tootja öelnud, et on võimalik ka lisakogus saada veebruari või hiljemalt märtsikuu jooksul," rääkis Tiisler.

"Oleme ka rääkinud teise tootjaga, kes ametlikult on Eestis turustamise lõpetanud, aga ehk tal on võimalik saada Euroopa turult meile ka asenduspartiisid," tõi Tiisler välja.

Mõne teenusepakkuja juures on ka praegu vaktsiini saada. "See sõltub teenusepakkujast. Seisud ongi olnud päevadega muutlikud. Nii palju kui inimesi vaktsineerimas käib, siis need ka tasapisi otsa saavad," nentis Tiisler.

Täiskasvanud inimesed peavad läkaköha vaktsiini eest ise maksma, lastele on see riikliku vaktsineerimiskava alusel tasuta.

Tiisler märkis, et laste vaktsiin on ka püsivalt olemas olnud ja selle kättesaadavusega muresid ei ole.